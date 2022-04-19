Евро снова подешевел – НБУ рассчитал официальный курс на 20 апреля

Рассказываем, какой официальный курс евро установили в Украине на среду, 20 апреля

Курс евро продолжает ежедневно понемногу падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Национальный банк Украины рассчитал официальный курс гривны к иностранной валюте на среду, 20 апреля.

Новые данные обнародовали на официальном сайте НБУ.

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По состоянию на 19 апреля, официальный курс евро составляет 31,62 грн. На следующий день он подешевеет на 5 копеек – 20 апреля евро будут оценивать на уровне 31,57 грн.

Изменения происходят и с курсом злотого, который во вторник был зафиксирован на уровне 6,84 грн. А уже в среду за польский злотый будут давать 6,79 грн.

Официальный курс гривны / Фото: НБУ

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Евро становится некрасивым?

В последнее время эксперты замечают потери евро к доллару, которые составляют более 1% в день. Из-за безработицы и высокой инфляции, инвесторов уже не так интересует европейская валюта, хотя полностью своей привлекательности для бизнеса и обычных украинцев она не потеряет.

Снижение популярности евро может быть вызвано тем, что ЕЦБ не торопится повышать ставки. Французская финансистка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки только спустя некоторое время после того, как завершит покупку активов. Вероятно, это произойдет не раньше III квартала.

Что будет с долларом?

В то же время, доллар остается на стабильной отметке с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда его заморозили на уровне 29,25 грн. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук объяснил, что официальный курс доллара будет оставаться без изменений до конца войны, то есть до отмены режима военного положения в Украине.

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Лишь после победы он сможет вернуться к привычному режиму, тогда же будут постепенно снимать и ограничения. Это необходимо для стабильной работы экономической системы.

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, несмотря на то, что доллар США сейчас переживает самое сильное инфляционное давление за последние 40 лет – это по-прежнему надежный способ сохранить сбережения.

Национальный банк снял ограничения на продажу населению валюты наличными, чтобы повысить предложение на рынке. Благодаря этому получит поддержку и гривня, а курс евро и доллара даже могут на время ослабиться.

"Сегодня" также писали, почему украинцы массово лишаются наличного доллара и рассказывали, какие изменения Национальный банк Украины ввел с начала военного положения.