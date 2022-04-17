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Евро оказался под угрозой! Почему популярность валюты резко падает

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 апреля, 18:30
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В Украине спрос на европейскую валюту пока сохраняется из-за слабости гривни
Евро постепенно слабеет
Евро постепенно слабеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евро к доллару США теряет за день более 1%. На фоне роста безработицы и высокой инфляции активы еврозоны не столь привлекательны для инвесторов, как и сама валюта.

Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Снижение популярности евро может быть вызвано тем, что ЕЦБ не спешит последовать примеру ФРС и повышать ставки. Французская финансистка Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки только спустя некоторое время после того, как завершит покупку активов. Судя по всему, это произойдет не раньше III квартала.

Что будет с евро в Украине

В Украине спрос на европейскую валюту пока сохраняется из-за слабости гривни.

Не секрет, что посредством покупки "военных" ОВГЗ НБУ проводит ее скрытую эмиссию. В краткосрочной перспективе это компенсируется поступлениями макрофинансовой помощи от ЕС и США. Однако в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна, — говорит эксперт.

По этой причине евро будет пользоваться популярностью у бизнеса и населения. Однако темпы его укрепления могут быть значительно меньше, чем у доллара США.

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По этой причине львиную долю в сбережениях лучше отвести именно американскому доллару. Недавнее решение НБУ упростить торговлю наличными иностранными валютами может привести к незначительному укреплению гривни. Это хорошая возможность купить евро по выгодному курсу, если данного актива у вас еще нет, — заметил Гойлов.

Украинцам разрешить покупать доллар

С 14 апреля банки могут продавать населению наличную иностранную валюту. Запрет на продажу безналичной валюты пока не снят.

Так, иностранную валюту банкам и обменникам разрешили продавать "в пределах разницы между общими объемами ее купли и продажи". Рассчитывается она начиная с 13 апреля 2022 года. Сделано это для предотвращения давления на валютный рынок.

Особенности установления курса наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами:

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  • курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (доллар не должен стоить дороже 32,18 грн);
  • курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки (для доллара это 29,25 грн).

Напомним, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что Нацбанк будет держать официальный курс доллара замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.

Раньше мы писали, почему украинцы массово избавляются от доллара.

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