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Украинцы массово избавляются от долларов – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 11:15
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Рассказываем, благодаря чему Украина не допустила сильного падения национальной валюты
Как НБУ остановил курс доллара
Как НБУ остановил курс доллара / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы начали массово продавать свои запасы долларов и евро, и это положительно повлияло на курс национальной валюты. Также к укреплению гривни привели ограничения НБУ.

Об этом рассказали представители Национального банка изданию GSMinfo.

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В НБУ заявили, что с 24 февраля украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили и на сегодняшний день разница составляет более 350 млн. дол.

Это способствовало снижению наличного курса доллара, который в начале войны можно было приобрести за 40 грн., теперь он стоит ориентировочно 30 грн.

Напомним, что официальный курс доллара заморожен на уровне 29,25 грн/долл., то есть наличный курс почти сравнялся с установленным НБУ.

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Это достаточно адекватный показатель в нынешних условиях, и достичь его удалось, в частности, и с помощью скорых и взвешенных ограничений Нацбанка.

Украинцы, оказавшиеся в затруднительной ситуации, начали продавать отложенные на черный день доллары и самостоятельно насытили внутренний рынок иностранной валютой.

Поэтому в НБУ даже начали задумываться о частичном ослаблении валютных ограничений, однако вводить их будут постепенно.

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Официальный курс доллара

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне рассказал, что Нацбанк будет держать официальный курс доллара замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.

По его словам, после победы страна будет постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса и все ограничения не будут снимать резко, даже по окончанию войны.

"Сегодня" также писали, где НБУ планирует брать деньги на восстановление Украины и рассказывали, какой сейчас курс евро и злотого.

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