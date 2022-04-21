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Действие банковской карты закончилось или ее украли – что делать

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 12:06
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Рассказываем о том, как оформить платежную карту украинцам во время войны
Украинцы могут не перевыпускать физическую банковскую карту во время войны
Украинцы могут не перевыпускать физическую банковскую карту во время войны / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения отделения банков могут не работать на определенных территориях, но банковские операции можно совершать онлайн.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, как действовать украинцам, если они хотят перевыпустить или оформить банковскую платежную карту.

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Варианты для владельцев карт

Если карта у вас уже была, но срок действия истек, ею можно дальше пользоваться. Большинство банков в Украине автоматически продлило срок действия просроченных карт – на месяц, три месяца или пол года. Эти данные следует уточнять на сайтах финансовых учреждений, где вас обслуживают.

Ряд банков продлевает срок действия карты по требованию клиента. В этом случае украинцам следует самим обратиться с запросом в банк.

Есть и другой, более современный вариант, – выпустить виртуальную карту. Физического аналога у нее не будет, но реквизиты и счёт сохранятся. Ею можно будет пользоваться, как и обычной картой, но с помощью смартфона.

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С виртуальной картой можно делать все операции в Интернете. Доступна функция добавления в GooglePay или ApplePay.

Утраченная карта

Если физическая банковская карта потерялась или ее украли, следует ее оперативно заблокировать. Нужно позвонить в клиентскую поддержку своего банка и попросить их это сделать.

Блокировка доступна клиентам банков самостоятельно, на сайтах или в мобильных приложениях. Можно также обратиться в банковское отделение и попросить работников заблокировать вашу карту.

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Относительно возобновления карты или открытия нового счета в условиях военного положения, следует обсудить это с представителями вашего банка. Обычно на сайтах финансовых учреждений или мобильных приложений указаны адреса, телефоны и график работы отделений.

Работа банков в Украине

Украинские банки уже обнародовали графики работы на Пасху и праздничные дни. В условиях военного положения, выходные не переносят на следующий день. После праздничного воскресенья 24 апреля, 25 апреля будет рабочим днем.

Система электронных платежей работает в обычном режиме без перебоев. По праздникам межбанковские переводы будут осуществляться с 23 по 25 апреля включительно. Клиенты также смогут производить платежи.

В ПриватБанке объявили, что будут возмещать украинцам вклады в ликвидированные банки. Гарантированное возмещение осуществляется дистанционно, поэтому идти в отделение не нужно, достаточно заказать соответствующую услугу онлайн.

Раньше мы писали, что украинцы начали жаловаться на отмену кредитных каникул в некоторых банках. Со счетов пользователей начали автоматически списывать деньги без уведомления. Впоследствии в НБУ наработали новые рекомендации для банков, финансовых и коллекторских учреждений по поводу кредитов во время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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