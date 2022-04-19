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Банк забрал деньги? Клиенты Ощадбанка жалуются, что им не приходят деньги "єПідтримки"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 17:00
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Рассказываем, какие проблемы у клиентов Ощадбанка возникают с получением средств "єПідтримки" и что на это отвечают в учреждении
Людям не приходят средства "єПідтримки"
Людям не приходят средства "єПідтримки" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиенты Ощадбанка сообщают, что они получают уведомление о зачислении 6500 грн в рамках программы "єПідтримка", однако на счете этих денег нет.

Такие отзывы люди оставляют на специализированном сайте "Минфин".

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В чем проблема

"Уже 2 дня показывает в "Дії", что 6500 грн начислены, а на счету их нет, что это такое и когда они придут? Или вообще не придут?" – написала пользовательница.

"Дія"– средства засчитаны. У банка денег нет", – сообщил еще один клиент.

В очередном отклике человек написал, что помощь оформили 28 марта, а по состоянию на 14 апреля денег все еще не было.

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В общем, такие отзывы случаются часто. Деньги с "єПідтримки" должны быть засчитаны в течение 10 дней, однако люди ждут значительно дольше.

Что говорят в банке

Ощадбанк отмечает в каждом ответе на такие отзывы, что он не формирует дату выплаты. А перечисляет средства сразу после финансирования.

"Банк перечисляет средства сразу после финансирования, которое осуществляется Минэкономики", – отвечают в пресс-службе.

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В Украине изменили правила депозитов

В Украине изменили правила возвращения банковских депозитов и вкладов физическим лицам и ФЛП. Так, если вы внесли вклад в любом из платежеспособных банков на территории Украины, то он будет возвращен из 100-процентной гарантией во время военного времени.

100%-ное возвращение касается и уже начисленных процентов.

"Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться", отметили в НБУ.

Однако заметьте, если взнос был внесен в иностранную валюту, то деньги вам вернут в гривне по актуальному курсу Нацбанка, но только в том случае, если банк закрывается.

Эти изменения действуют на период военного положения в Украине, а после его завершения гарантированная сумма по вкладам будет составлять 600 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, что НБУ разрешил украинцам покупать наличную валюту, и рассказывали, сколько Нацбанк будет держать замороженным официальный курс доллара.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Картофель Картофель
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