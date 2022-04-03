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"Пользуйтесь кредитом осторожно": в чем украинцы обвиняют Monobank и ПриватБанк

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 12:54
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Клиенты-кредиторы банков массово жалуются на работу учреждений, банки в свою очередь находят объяснение этому
Клиенты украинских банков жалуются на невыполнение своих обязанностей учреждениями
Клиенты украинских банков жалуются на невыполнение своих обязанностей учреждениями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы массово жалуются на работу украинских банков, которые объявив кредитные каникулы, продолжают снимать деньги с кредиторов.

Об этом клиенты банков сообщают в соцсетях, публикуя переписки с учреждениями.

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Среди банков, списывающих проценты по кредитам, — Monobank, OTP Bank, Альфа-Банк и ПриватБанк. Их клиенты возмущены таким своеволием и в основном ссылаются на Закон Украины № 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения" (принят 18 марта).

Банки же объясняют, что все требования НБУ они соблюдают, а списание процентов нужно для того, чтобы банк продолжал функционировать.

Вот, как отзываются украинцы о Monobank, и что тот отвечает им:

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Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

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Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Альфа-Банк тоже списывает месячный платеж и сокращает лимит:

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Тоже самое и с OTP Bank:

Коммуникация с банком
Коммуникация с банком / Фото: скриншот

Жалуются люди и на ПриватБанк, оставляя свои отзывы на сайте Минфина. Один из таких клиентов отметил, что об изменениях условий кредитования банк сообщил только 2 апреля, предварительно уже начислив проценты за апрель. В то же время в учреждении ответили, что для поддержки экономики Украины частичный возврат платы за кредитные средства просто необходим.

Банк также отметил, что процентную ставку они снизили с 3,5% до 1,7%.

Отзыв о банке
Отзыв о банке / Фото: minfin.com.ua

Заметим, что вышеупомянутый Закон предусматривает, что во время действия военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Также:

  • в случае допущения просрочки потребитель увольняется, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств по такому договору;
  • запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда это предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.

Однако новые правила не предусматривают отмена процентов за использование кредитными средствами. Как сообщают в НБУ, такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также кредитные каникулы – это право кредитора, а не его обязательства.

"Рекомендуем договориться непосредственно с кредитором о кредитных каникулах. Однако, если заемщики имеют достаточный запас ресурсов, чтобы продолжать деятельность и обслуживать ссуды, следует их в дальнейшем платить", — отметили в Нацбанке.

Банки в Украине меняют правила

В скором времени в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Сумму возмещения во время войны увеличат до 100%.

Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто пропадали. Однако, согласно нововведениям, украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

Окончательной же целью правительства в этом году является повышение суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн, что уже назначено на 1 января 2023 года.

Раньше мы рассказывали, где можно повысить кредитный лимит во время войны, а также писали, что ПриватБанк презентовал новые цифровые обложки для виртуальных карт в приложении. На них можно увидеть лозунги в поддержку украинских городов, страдающих от российских захватчиков.

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