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Отберут последние сбережения – мошенники снова наживаются на горе украинцев

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 10:15
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Украинцев призывают не вестись на новую схему, которую придумали злоумышленники во время войны
Мошенники начали выдуривать деньги у переселенцев
Мошенники начали выдуривать деньги у переселенцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Киберполиция зафиксировала новый вид мошенничества в Украине, активно распространяющийся в последнее время.

Как сообщили в Госспецсвязи, пользователи получают на телефон SMS-сообщения с информацией о денежных выплатах во время военного положения.

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Мошенники спекулируют на том, что государство финансово поддерживает переселенцев, и предлагают пользователям забрать обещанные 2000 или 3000 гривен. Иногда в рассылке упоминаются цифры 5000 или 4000 гривен.

Пример фишинга
Пример фишинга / Фото: скриншот

Пример фишинга
Пример фишинга / Фото: скриншот

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Во всех случаях пользователям предлагают перейти по ссылке на сайт, где можно оформить заявку на получение помощи. Ресурс требует ввода персональных данных и номера банковской карты для "зачисления" денег.

Это типичный вид фишинга – выманивание персональной информации у граждан. На основе этих данных злоумышленники могут присвоить деньги, оставшиеся на карточках у украинцев.

Если вы заметили мошеннические действия в сети, обязательно сообщите об этом киберполицию. Информацию можно отправлять по почте: [email protected]

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Аферисты адаптируются к войне

В условиях военного положения появилось много новых видов мошенничества, адаптированных к реалиям жизни украинцев. В частности, активно спекулируют на онлайн-покупках даже если знают, что товары покупают для защитников. Схема достаточно привычная – просят переслать деньги за покупку заранее, а когда получают их, то перестают отвечать или блокируют номер.

Один из самых циничных способов, который придумали злоумышленники – отбирать деньги у беженцев и переселенцев. Матерям с детьми предлагают платный подвоз к границе или поселение на западе страны, а после получения предоплаты аферисты не выходят на связь.

После освобождения украинских городов от оккупантов, предприимчивые мошенники начали предлагать услуги по разминированию территорий. Конечно, за это они просят у людей денег. Спасатели подчеркнули, что спецслужбы осуществляют разминирование бесплатно и призвали граждан не вестись на схему.

Ранее мы более подробно рассказывали о том, как мошенники маскируются под известные учреждения и привлекают людей на опасные сайты. Также мы описывали способы, с помощью которых могут обмануть беженцев в Польше.

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3
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5
Лизинговые компании Лизинговые компании
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Свекла Свекла
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Картофель Картофель
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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6
Яблоки Яблоки
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Пшено Пшено
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8
Сало Сало
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9
Мороженая рыба Мороженая рыба
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Что будет дефицитом
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