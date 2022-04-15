Маскируются под ПриватБанк: украинцев предупредили о новых опасных сайтах

Интернет-мошенники выходят на новый уровень – рассказываем, как защититься от опасности

Злоумышленники продолжают креативить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Злоумышленники продолжают придумывать все новые способы, чтобы выманить персональные данные и деньги со счетов украинцев.

Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, сейчас мошенники создали фейковый сайт, очень похожий на сайт программы "Помогать просто!".

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Интерфейс почти полностью дублирует оригинальный сайт государственного банка. Однако если в ПриватБанке на главной странице предлагают украинцам пожертвовать помощь на Вооруженные силы или переселенцев, то аферисты привлекают людей "получением помощи в соответствии со статусом".

В чем схема?

Цель такого призыва очень проста – заставить человека нажать кнопку и перейти на другой сайт. После клика программа может либо сразу считать персональные данные пользователя, либо попросит человека ввести информацию вручную:

фамилию, имя;

номер банковской карты;

CVV-2 и пин-код.

"ПриватБанк не производит выплаты пособий через сайты! Благотворительные программы банка работают на предоставление централизованной помощи ВСУ и гуманитарным организациям", – отметили в финансовом учреждении.

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Украинцев призывали не вестись на фейки и ни в коем случае не переходить по ссылке. Банк также работает над тем, чтобы мошеннические ресурсы были недоступны.

Как это работает?

Понять, что перед вами ложный сайт, можно и по названию ссылки. В официальных источниках ее всегда легко прочесть, а также в ней содержится окончание .ua, .com или .gov.

Пример официального сайта / Фото: скриншот

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У злоумышленников ссылки заканчиваются на .org, .site и состоят из плохо читаемых слов.

Пример фейкового сайта / Фото: скриншот

По такой же аналогии, аферисты от имени банка (сайта "Дія" или другого ресурса) рассылают сообщения пользователям на мобильный. Под предлогом начисления денежной суммы просят перейти по сомнительной ссылке. Далее выманивают персональные данные и выманивают деньги.

Способ выманить деньги по СМС / Фото: скриншот

Новые виды мошенничества

Ранее "Сегодня" рассказывал о новых видах мошенничества, появившихся во время войны. Злоумышленники часто спекулируют на помощи ВСУ, волонтерстве, покупках для защитников, даже если речь идет о бронежилете.

Многие пользователи попались на покупке товаров в соцсетях. Обычно мошенники просят сбросить деньги за товар вперед, а после получения определенной суммы перестают выходить на связь.

После освобождения Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов от российских оккупантов аферисты начали промышлять и на этой теме. В ГСЧС призвали украинцев не вестись на предложения платных услуг по разминированию территорий.

Ранее мы рассказывали, что преступники часто пытаются украсть персональные данные украинцев и притворяются для этого популярными платформами. Например, используются шрифты и логотипы monobank.