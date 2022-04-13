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Наживаются на вторжении РФ: в Украине появился новый вид мошенников

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 16:14
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Во время войны злоумышленники прикрываются помощью и выманивают у людей деньги
Украинцев предупредили о мошенниках на освобожденных территориях
Украинцев предупредили о мошенниках на освобожденных территориях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После освобождения ряда украинских территорий в Украине активизировался новый вид мошенников.

Как предостерегли в ГСЧС Украины, злоумышленники притворяются работниками спецслужб и предлагают жителям услуги платного разминирования.

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Подобные случаи уже зафиксировали в Киевской области. Спасатели подчеркнули, что их работники не имеют отношения к аферистам и не наживаются на чужой беде.

"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и очереди", – отметили в ГСЧС.

Украинцев призывают быть бдительными и сообщать в полицию о помощниках-оборотнях.

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Разминирование территорий

После освобождения оккупированных россиянами населенных пунктов работают специалисты. Сотрудники спецслужб с 3 по 5 апреля, во время комендантского часа в Киевской области, оценивали будущий объем работы.

Предварительно, на разминирование территорий уйдет минимум 10 дней. Все происходит по установившимся графикам и согласованию с ВСУ. На местах работают спасатели и полиция – за первые несколько дней работы нашли более 3000 взрывоопасных предметов только в Ирпене:

  • авиационные бомбы;
  • остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер";
  • противотанковые ракетные комплексы;
  • кассетные боеприпасы;
  • противопехотные мины ОЗМ-72;
  • снаряды к орудиям;
  • минометные мины;
  • автоматические гранатометы;
  • самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.

Перечисленные предметы перенесут в специальное место, где они и будут уничтожены. После завершения базовых работ на улицах города будут осматривать и разминировать жилые дома.

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Раньше мы рассказывали о новых видах мошенничества в Украине, которые появились во время войны, и как выманивают деньги у добросердечных граждан. Мы также демонстрировали примеры "разводов" в сети.

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