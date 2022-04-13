Наживаются на вторжении РФ: в Украине появился новый вид мошенников

После освобождения ряда украинских территорий в Украине активизировался новый вид мошенников.
Как предостерегли в ГСЧС Украины, злоумышленники притворяются работниками спецслужб и предлагают жителям услуги платного разминирования.
Подобные случаи уже зафиксировали в Киевской области. Спасатели подчеркнули, что их работники не имеют отношения к аферистам и не наживаются на чужой беде.
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"Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и очереди", – отметили в ГСЧС.
Украинцев призывают быть бдительными и сообщать в полицию о помощниках-оборотнях.
Разминирование территорий
После освобождения оккупированных россиянами населенных пунктов работают специалисты. Сотрудники спецслужб с 3 по 5 апреля, во время комендантского часа в Киевской области, оценивали будущий объем работы.
Предварительно, на разминирование территорий уйдет минимум 10 дней. Все происходит по установившимся графикам и согласованию с ВСУ. На местах работают спасатели и полиция – за первые несколько дней работы нашли более 3000 взрывоопасных предметов только в Ирпене:
- авиационные бомбы;
- остатки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер";
- противотанковые ракетные комплексы;
- кассетные боеприпасы;
- противопехотные мины ОЗМ-72;
- снаряды к орудиям;
- минометные мины;
- автоматические гранатометы;
- самодельные взрывные устройства и патроны разного калибра.
Перечисленные предметы перенесут в специальное место, где они и будут уничтожены. После завершения базовых работ на улицах города будут осматривать и разминировать жилые дома.
Раньше мы рассказывали о новых видах мошенничества в Украине, которые появились во время войны, и как выманивают деньги у добросердечных граждан. Мы также демонстрировали примеры "разводов" в сети.