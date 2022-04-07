Какие виды мошенничества появились в Украине во время войны – 4 схемы

Рассказываем о новых видах преступных схем, которые придумали аферисты после российского вторжения

Во время войны злоумышленники придумали новые способы обмануть украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока украинцы теряют родных и имущество на войне с российскими оккупантами, злоумышленники придумывают новые способы нагреть руки на чужом горе.

Как передает "Сегодня" в Национальном банке Украины рассказали о четырех мошеннических схемах и способах манипуляций на эмоциях граждан в условиях военного положения.

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Аренда жилья или эвакуация

Злоумышленники отдают себе отчет, что сейчас миллионы украинцев покинули дома и ищут убежища. Тем, кто еще остался в зонах боевых действий, предлагают за деньги помочь с выездом, а после получение предоплаты на карточку – исчезают.

Аналогичная ситуация с предложениями жилья. Сайты по недвижимости переполнены предложениями аренды квартир по заоблачным суммам, но среди них могут быть и мошенники. Злоумышленники могут находиться в других областях, но сдавать воображаемую квартиру в западных областях. Просят предоплату, а затем перестают выходить на связь.

Денежная помощь

Учитывая большое количество государственных программ поддержки, злоумышленники мимикрируют под "єПідтримку" или другой ресурс. Жертвам рассылают фейковые сообщения на телефоны с информацией о начислении денежной помощи. Но с припиской, что для получения 6500 гривен нужно перейти по ссылке.

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Кликать на эти ссылки ни в коем случае нельзя. Есть большой риск скачать вирус на телефон. В противном случае в новом окне пользователю будет предложено ввести персональные данные, номер и другую информацию о банковской карте и т.д. Делать этого не следует, ведь в обеих ситуациях это попытка аферистов завладеть вашими деньгами.

Сбор денежной помощи

Для украинцев нормально осуществлять благотворительные переводы – на лечение детей, поддержку переселенцев, Вооруженные силы Украины и другие нужды граждан. Однако делать это нужно очень осторожно и посылать деньги только проверенным организациям или лицам.

Мошенники часто притворяются волонтерами или даже создают целые сайты, с помощью которых выманивают деньги и персональные данные. Распространен этот способ и в соцсетях, где злоумышленники взламывают чужие страницы и от имени владельцев что-нибудь продают по предоплате, но ни товара, ни денег жертвы не получают.

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Продажа военного снаряжения

Еще один новый вид мошенничества – объявления о продаже бронежилетов и других товаров для украинских военных. Здесь есть два вида обмана:

классический – после получения денег, желаемого товара никто не получает;

еще хуже – злоумышленники пришлют бракованную амуницию, которая не защитит бойцов от пуль.

Как защититься?

По информации НБУ, есть несколько простых, но действенных способов защиты от воровства денег. Речь идет о:

защите профилей;

защите техники;

проверке информации.

В первую очередь нужно использовать пароли ко всем ресурсам с персональными данными и время от времени их изменять. Это как ваши соцсети, так и электронная почта, банковские приложения, персональные кабинеты на сайтах мобильных операторов или коммунальных служб.

Не лишней будет двойная аутентификация. Тогда при входе в профиль из другого места, изменении пароля или другой информации, сообщение об этом придет не только на почту, но и на смартфон или в приложение.

На телефонах и компьютерах лучше иметь антивирус – легальное программное обеспечение. Российские вирусы распространяются как раз через бесплатное "пиратское" ПО.

Кроме того, старайтесь не доверять информации из соцсетей и телеграм-каналов. Читайте новости на официальных и подтвержденных ресурсах. Неофициальные ресурсы также могут содержать ссылки на вирусные или фишинговые сайты, или иметь цель распространять панику среди граждан.

Если так случилось, что вы попались на крючок мошенников, обязательно сообщите об этом в киберполицию. Послать информацию можно на e-mail: [email protected]

Ранее мы более подробно рассказывали о том, как мошенники наживаются на украинцах во время войны. Демонстрировали также способы обмануть беженцев в Польше.