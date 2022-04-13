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Наживаються на вторгненні РФ: в Україні з’явився новий вид шахраїв

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 16:14
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Під час війни зловмисники прикриваються допомогою та видурюють у людей гроші
Українців попередили про шахраїв на звільнених територіях
Українців попередили про шахраїв на звільнених територіях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після звільнення низки українських територій в Україні активізувався новий вид шахраїв.

Як застерегли у ДСНС України, зловмисники прикидаються працівниками спецслужб та пропонують жителям послуги платного розмінування.

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Такі випадки вже зафіксували у Київській області. Рятувальники підкреслили, що їхні працівники не мають стосунку до аферистів й не наживаються на чужій біді.

"Усі роботи з розмінування виконуються нами безплатно, згідно з планами та чергою", – наголосили в ДСНС.

Українців закликають бути пильними та повідомляти у поліцію про помічників-перевертнів.

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Розмінування територій

Після звільнення окупованих росіянами населених пунктів працюють фахівці. Працівники спецслужб з 3 по 5 квітня, під час комендантської години в Київській області, оцінювали майбутній обсяг роботи.

Попередньо, на розмінування територій знадобиться мінімум 10 днів. Усе відбувається за усталеними графіками та погодженням зі ЗСУ. На місцях працюють рятувальники та поліція – за перші кілька днів роботи знайшли понад 3000 вибухонебезпечних предметів лише в Ірпені:

  • авіаційні бомби;
  • залишки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер";
  • протитанкові ракетні комплекси;
  • касетні боєприпаси;
  • протипіхотні міни ОЗМ-72;
  • снаряди до гармат;
  • мінометні міни;
  • автоматичні гранатомети;
  • саморобні вибухові пристрої та патрони різного калібру.

Перелічені предмети перенесуть у спеціальне місце, де їх і знищать. Після завершення базових робіт на вулицях міста оглядатимуть і розміновуватимуть житлові будинки.

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Раніше ми розповідали про нові види шахрайства в Україні, які з’явилися під час війни, та як видурюють гроші у добросердих громадян. Ми також демонстрували приклади "розводів" у мережі.

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