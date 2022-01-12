Гороховський розкрив нову схему обману через Monobank — як наживаються на українцях

Злодії приховуються за різними додатками та платформами, що нібито створили у Monobank

Злодії придумують все нові і нові схеми, як нажитися на українцях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Monobank попередили про випадки шахрайства, що повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку. Це можуть бути і різноманітні казино, служби таксі та навіть морозиво.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Він застерігає клієнтів банку він втрати грошей і попереджає, що ніяких платформ для заробітку чи казино вони не запускали.

Гороховський розповідає, що їхня служба безпеки з правоохоронними органами наразі працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв. Проте їх зʼявляється настільки багато, що процес обкрадання українців таким чином, вочевидь, не зупиниться ніколи.

Найпоширеніші зі схем:

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monopizza;

monotaxi;

казино з Monobank для прибуткової гри.

Ще одними зі способів нажитися на українцях є морозиво "Моно" та ресторан (зображений на картинці). Знаходиться він взагалі у Тайланді і нічого спільного з Monobank, окрім частинки "моно", немає.

"Їх всіх обʼєднує те, що їм не вистачає розуму вигадати щось вартісне, і вони крадуть чужі креативи. Прошу бойкотувати таке неприховане злодійство, а шахраям, якщо є час і натхнення морочити голову, замість переказу коштів в кінці просто передавати: "Привет от Михал Иваныча!", — написав Олег Гороховський.

Згадали стару схему

Шахраї використовують нову схему обману – називають себе таксистами і намагаються "розвести" людей на гроші.

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Шахраї надсилають українцям коди від імені популярних служб таксі. Потім вони телефонують та просять продиктувати цифри. Якщо це зробити, можна залишитися без грошей.

Як розповів житель Дніпра, йому зателефонував чоловік, який представився водієм служби таксі Bolt. Він сказав, що хотів підтвердити поїздку від клієнта, але ненароком помилився цифрою і відправив йому код для активації поїздки. Чоловік попросив продиктувати цей код. Дніпрянин відмовився продиктувати код незнайомцю і зберіг свої гроші. Виявилося, що йому надіслали SMS-повідомлення шахраї.

Зловмисники з іншого смартфона встановлюють програму з платіжною системою та вводять чужий номер телефону. Повідомлення з кодом активації, відповідно, надходить на номер людини. А якщо дати аферистові отриманий код, то він отримає доступ до облікового запису, до якого прив'язана банківська картка та номер мобільного.

Такі повідомлення раніше отримували й у Харкові, тож схема вже не нова. Невідомо, ті самі шахраї розсилають повідомлення чи їх кілька.

В Одесі теж 11-річний хлопчик втрапив до рук шахраїв, але його мама, поспілкувавшись зі злодієм, винудила його повернути частину коштів назад на картку.

Раніше ми також розповідали, як українців обкрадають через "Укрпошту".