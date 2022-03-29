Мошенничество во время войны: 3 наиболее опасные схемы

Рассказываем об актуальных схемах, которые используют злоумышленники в условиях военного положения

Злоумышленники подстроили свои схемы к реалиям войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока часть бизнеса выживает, но пытается перевезти свои мощности и переформатировать работу, мошенники уже подстроились под реалии войны.

Редакция "Сегодня" рассказывает об основных схемах, на которые в последнее время больше всего попадаются доверчивые граждане, и как их избежать.

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Покупки в соцсетях

С целью сэкономить многие люди решают делать покупки не в магазине, а "с рук". Только в современном мире это происходит через мессенджеры разных соцсетей.

За последний месяц можно найти десятки одинаковых историй, заключающихся в том, что во время переписки в Facebook, Viber, Instagram "продавец" просит отправить на карту предоплату, а затем исчезает вместе с деньгами и товаром. Одна из вариаций, когда в предложении заявлен один товар, а присылают совсем другой, секондхендовского качества. Это тоже мошенничество.

Мошенничество в интернете / Фото: скриншот

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Мошенничество в интернете / Фото: скриншот

Мошенничество в интернете / Фото: скриншот

Защитить себя в этом случае очень просто – отказаться от покупок через мессенджеры. В Украине действует немало крупных интернет-платформ с проверенными продавцами или удобными системами платежей, когда поступают деньги после получения покупки. Если же вам нравится покупать в соцсетях, не предоставляйте персональные данные и не присылайте денег вперед.

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Товары для ВСУ

За последний месяц украинцы из разных уголков планеты пытаются помочь нашим защитникам кто чем может. Покупают как снаряжение, так и продукты и другие вещи. Однако воры решили нагреть руки и здесь. Больше всего наживаются на плитоносках, бронежилетах, варежках и наколенниках.

Схема похожа на предыдущую – просят сбросить предоплату, а заказы не выполняют и исчезают с радаров, хотя и знают, что товары нужны ВСУ.

Схема с товарами для ВСУ / Фото: скриншот

Популярный "крючок" среди злоумышленников – продажа сигарет. Предлагают купить по выгодной цене блоки табачных изделий, но после предоплаты жертва теряет как деньги, так и призрачный товар.

Схема с товарами для ВСУ / Фото: скриншот

Есть и более "классический" вариант с переводом денег человеку, который потом их передаст защитникам.

Схема с товарами для ВСУ / Фото: скриншот

Как защититься? Не доверять непроверенным людям. Лучше помочь армии, перечислив деньги на официальный счет Национального банка или фонда "Вернись живым". В других случаях просите у людей подтверждения регистрации организации, проверьте, отчитались ли они о предыдущей помощи армии, выложили фото переводов и т.д. Не забывайте обращаться в полицию по поводу таких случаев, потому что уже есть случаи привлечения преступников к ответственности.

Псевдоперевозка беженцев и помощь с жильем

На востоке страны начал процветать новый вид бизнеса – якобы перевозка убегающих от войны женщин с детьми за границу. Мужчины предлагают беженцам вывоз в Польшу за деньги, берут предоплату и исчезают.

Обычно таким промышляют молодые люди, которые берут за услуги от 500 до 1000 гривен с человека. После перевода денег на карту они перестают выходить на связь. С десяток таких случаев уже раскрыли правоохранительные органы, поэтому злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Еще один вид мошенничества из этой же категории – махинации с жильем. Предприимчивые жители Одесской области сдавали через интернет несуществующие квартиры в западных регионах Украины именно переселенцам. Просили предоплату от 2 до 10 тысяч гривен, а затем блокировали клиентов. Часто таким грешат жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как защититься? Не вестись на индивидуальные предложения и довериться официальным ресурсам. Так, "Укрзализныця" ежедневно совершает бесплатные эвакуационные рейсы как по стране, так и за границу. В западных областях власти помогают переселенцам с жильем, достаточно лишь зарегистрироваться в районной администрации. Действуют также государственные программы, предусматривающие финансовую поддержку как для людей, пострадавших от войны, так и тех, кто их приютил.

Раньше мы рассказывали о новом типе "оконщиков", работающих на оккупантов. Также объясняли основные мошеннические схемы, которые активно используют злоумышленники, чтобы нажиться на беженцах в Польше.