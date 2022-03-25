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В Украине завелись "оконщики", работающие на оккупантов – что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 15:52
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Мошенники придумали новые схемы, с помощью которых узнают секретные данные об украинской армии
Новая схема мошенничества: как не попасться на уловку
Новая схема мошенничества: как не попасться на уловку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, КМДА

Мошенники даже в столь сложное для Украины время не оставляют надежд нажиться на людях, которые из-за войны с Россией попали в беду. Например, активизировались недобросовестные люди, которые якобы укрепляют и заменяют окна в поврежденных после взрывов жилых домах.

О таком способе мошенничества заявил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

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Правоохранитель отмечает, что таким мошенничеством занимаются мародеры и диверсанты, и вредят не только рядовому украинцу, но и помогают российским оккупантам.

Так, мародеры публикуют в интернете и социальных сетях сообщения о бесплатном затягивании разрушенных окон. При этом мошенники еще и пытаются узнать следующую информацию:

  • уровень повреждений;
  • количестве квартир, из которых эвакуировались жители;
  • финансовое состояние жителей;
  • точный адрес дома и остутствие/присутсвие владельцев квартиры.

"Не рассказывайте незнакомцам, где расположены ваши квартиры и другие обстоятельства, связанные с последствиями обстрелов. Это чревато вашей жизни или помогает врагу корректировать огонь", – подчеркнул Белошицкий.

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Диверсанты действуют по аналогичной схеме, но предлагают заменить поврежденные окна на новые. Также им интересно, куда попал снаряд или обломки от него, просят рассказать, какие еще объекты расположены рядом и другие детали о доме и улице. Еще они могут спросить, есть ли рядом блокпосты, якобы чтобы можно было проехать к дому.

Афера с помощью от государства

Совсем недавно украинцы в соцсетях массово сообщали о странных СМС. В тексте таких сообщений было сказано о начислении помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.

Текст сообщений был примерно таким: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка".

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Но текст и размер "денежной помощи" может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.

"Сегодня" также писали, как мошенники орудуют в чатах украинцев, и что делать, если у вас украли телефон.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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