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Украинцев обманывают с выплатой 6,5 тыс. грн – как работает новая схема

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18 марта, 15:10
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Рассказываем, какие сообщения должны насторожить, если вы не хотите потерять свои деньги и данные
Как не попасться на удочку мошенников
Как не попасться на удочку мошенников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев и наживаться на войне.

Украинцы в соцсетях жалуются, что стали получать странные СМС о якобы начислении помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.

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Текст сообщений примерно такой: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка".

Однако текст и размер "помощи" может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.

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С помощью такой ссылки мошенники могут похитить ваши данные и получить доступ к банковским счетам либо нанести ущерб вашему устройству и требовать средства за разблокировку.

Аферы с арендой жилья

Многие украинцы с началом войны перебрались в относительно безопасные районы страны, в частности на Закарпатье.

И пока некоторые принимают переселенцев в собственных домах, другие пытаются нажиться на чужом горе.

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Преступники действуют по такой схеме: публикуют объявления на сайтах или в соцсетях о наличии жилья, а дальше ждут звонков от потенциальных клиентов.

Во время разговора выманивают аванс под предлогом того, что сейчас на жилье ажиотажный спро, и просто исчезают с деньгами.

"Сегодня" также писали, как мошенники орудуют в чатах украинцев и что делать, если у вас украли телефон.

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