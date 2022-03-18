Украинцев обманывают с выплатой 6,5 тыс. грн – как работает новая схема

Мошенники нашли новый способ обманывать украинцев и наживаться на войне.
Украинцы в соцсетях жалуются, что стали получать странные СМС о якобы начислении помощи от государства в размере 6,5 тыс. грн. В сообщении также есть ссылка, на которую просят перейти.
Текст сообщений примерно такой: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "ссылка".
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Однако текст и размер "помощи" может быть другим, главное, что везде присутствует фишинговая ссылка, на которую ни в коем случае нельзя нажимать.
С помощью такой ссылки мошенники могут похитить ваши данные и получить доступ к банковским счетам либо нанести ущерб вашему устройству и требовать средства за разблокировку.
Аферы с арендой жилья
Многие украинцы с началом войны перебрались в относительно безопасные районы страны, в частности на Закарпатье.
И пока некоторые принимают переселенцев в собственных домах, другие пытаются нажиться на чужом горе.
Преступники действуют по такой схеме: публикуют объявления на сайтах или в соцсетях о наличии жилья, а дальше ждут звонков от потенциальных клиентов.
Во время разговора выманивают аванс под предлогом того, что сейчас на жилье ажиотажный спро, и просто исчезают с деньгами.
"Сегодня" также писали, как мошенники орудуют в чатах украинцев и что делать, если у вас украли телефон.