В Україні завелися "віконщики", які працюють на окупантів – що відбувається

Шахраї вигадали нові схеми, за допомогою яких дізнаються секретні дані про українську армію

Нова схема шахрайства: як не потрапити на прийом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, КМДА

Шахраї навіть у такий складний для України час не полишають спроб нажитися на людях, які через війну з Росією потрапили в халепу. Наприклад, активізувалися несумлінні люди, які нібито зміцнюють чи замінюють вікна у пошкоджених після вибухів житлових будинках.

Про такий спосіб шахрайства заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Правоохоронець зазначає, що таким шахрайством займаються мародери та диверсанти, і шкодять не лише пересічному українцю, а й допомагають російським окупантам.

Так, мародери публікують в інтернеті та соціальних мережах повідомлення про безкоштовне затягування зруйнованих вікон. При цьому шахраї ще й намагаються дізнатися таку інформацію:

рівень ушкоджень;

кількості квартир, з яких евакуювалися мешканці;

фінансове становище жителів;

точну адресу будинку та відсутність/присутність власників квартири.

"Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири, та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогові коригувати вогонь", – наголосив Білошицький.

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Диверсанти діють за аналогічною схемою, але пропонують замінити пошкоджені вікна на нові. Також їм цікаво, куди влучив снаряд чи уламки від нього, просять розповісти, які ще об'єкти розташовані поруч та інші деталі про будинок та вулицю. Ще вони можуть запитати, чи є блокпости, щоб нібито можна було проїхати до будинку.

Афера за допомогою держави

Нещодавно українці в соцмережах масово повідомляли про дивні СМС. У тексті таких повідомлень було зазначено про нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.

Текст повідомлення був приблизно таким: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".

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Але текст і розмір "грошової допомоги" може бути іншим, головне, що скрізь є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати .

"Сьогодні" також писали, як шахраї орудують у чатах українців, і що робити, якщо у вас вкрали телефон.