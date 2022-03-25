Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні завелися "віконщики", які працюють на окупантів – що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 15:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шахраї вигадали нові схеми, за допомогою яких дізнаються секретні дані про українську армію
Нова схема шахрайства: як не потрапити на прийом
Нова схема шахрайства: як не потрапити на прийом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, КМДА

Шахраї навіть у такий складний для України час не полишають спроб нажитися на людях, які через війну з Росією потрапили в халепу. Наприклад, активізувалися несумлінні люди, які нібито зміцнюють чи замінюють вікна у пошкоджених після вибухів житлових будинках.

Про такий спосіб шахрайства заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Правоохоронець зазначає, що таким шахрайством займаються мародери та диверсанти, і шкодять не лише пересічному українцю, а й допомагають російським окупантам.

Так, мародери публікують в інтернеті та соціальних мережах повідомлення про безкоштовне затягування зруйнованих вікон. При цьому шахраї ще й намагаються дізнатися таку інформацію:

  • рівень ушкоджень;
  • кількості квартир, з яких евакуювалися мешканці;
  • фінансове становище жителів;
  • точну адресу будинку та відсутність/присутність власників квартири.

"Не розповідайте незнайомцям, де розташовані ваші квартири, та інші обставини, пов'язані з наслідками обстрілів. Це загрожує вашому життю або допомагає ворогові коригувати вогонь", – наголосив Білошицький.

Реклама

Диверсанти діють за аналогічною схемою, але пропонують замінити пошкоджені вікна на нові. Також їм цікаво, куди влучив снаряд чи уламки від нього, просять розповісти, які ще об'єкти розташовані поруч та інші деталі про будинок та вулицю. Ще вони можуть запитати, чи є блокпости, щоб нібито можна було проїхати до будинку.

Афера за допомогою держави

Нещодавно українці в соцмережах масово повідомляли про дивні СМС. У тексті таких повідомлень було зазначено про нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.

Текст повідомлення був приблизно таким: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".

Реклама

Але текст і розмір "грошової допомоги" може бути іншим, головне, що скрізь є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати .

"Сьогодні" також писали, як шахраї орудують у чатах українців, і що робити, якщо у вас вкрали телефон.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44982.52

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3178.33

Litecoin (LTC)

126.81

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти