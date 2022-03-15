Волк в овечьей шкуре? Как мошенники орудуют в чатах украинцев

Во время войны в Украине в чатах разных организаций активизировались мошенники. Они проникают не только в посторонние чаты, но и создают свои с услугами, запрещенными законом. Под маской преступников могут скрываться как российские оккупанты, так и недобросовестные граждане Украины.
"Сегодня" расскажет вам, какие схемы используют мошенники, и как защитить себя от этого беззакония.
Способов нажиться на украинском существует немало, об основных из них, которые буквально недавно появились на слуху, мы расскажем более подробно.
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Эвакуационные поезда и автобусы
В различных новообразованных или предварительно купленных чатах, в целом в неофициальных каналах и даже в таргетах появляется информация об эвакуационных поездах и автобусах. Суть мошенничества, как сообщает "Укрзализныця", заключается в том, что вас просят предоставить свои личные данные для заключения списков людей, которые будут эвакуированы по железной дороге или просят деньги за такие услуги.
Однако в компании сообщают, что никаких списков она не составляет и просит украинцев свои данные не сообщать неизвестным людям. Напомним, что посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна и производится в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут другие пассажиры.
Кроме этого, подобная фейковая эвакуация может представлять непосредственную угрозу для жизни тех людей, которые пытаются уехать. Враг пускает вперед мирных жителей и прячется за ними.
Официальные каналы "Укрзализныци", где вы найдете необходимую информацию об эвакуационных рейсах:
Крымчан запугивают в чатах
В родительских школьных вайбер-чатах во временно оккупированном Крыму пытаются запугать крымчан, чтобы они не говорили и не протестовали против полномасштабной войны России против Украины — им угрожают заключением их детей.
По сообщению Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook, в чатах одной вайбер-группы распространяются конспирологические сообщения о "реакционных движениях, призывающих к участию в несанкционированных акциях антивоенной тематики". Утверждается, что такие призывы "негативно влияют на психику человека". Распространяют их вроде бы мошенники "под видом банковских и государственных служащих".
Также таким способом через мессенджеры людей заставляют не замечать ухудшения экономического положения и финансового кризиса, вызванного введением беспрецедентных санкций против России.
"К акциям и антивоенным митингам активно пытаются привлечь подростков и школьников" – нагнетается в сообщении. Текст напоминает, что за участие в несанкционированных митингах законодательством предусмотрена ответственность – штрафы, а также реальные тюремные сроки, – говорится в сообщении Представительства президента Украины в АР Крым.
...и вспоминает о новом законе от 5 марта о неправдивой информации о деятельности российских военных, дискредитирующей вооруженные силы РФ, а также о призывах к антироссийским санкциям, согласно которым опять же предусмотрена ответственность, — добавляется в сообщении.
Как сообщают в Представительстве, на этом фоне в одной из школ произошел раскол среди педагогов, а на поддерживающих Украину донесли в ФСБ. В эту школу приходила полиция, брала объяснения у учителей. Некоторым из них предложили уволиться.
Украинских мужчин призывают бежать из страны
В сети активизировались мошенники и вражеские агенты, пытающиеся скомпрометировать национальное сопротивление и обвинить защитников Украины в коррупции. Как сообщают в Госпогранслужбе, в анонимных чатах обещают беспрепятственный выезд из Украины через пункты пропуска или вне их. Оценивают свои услуги в несколько тысяч долларов, берут даже биткоины.
В Госпогранслужбе отмечают, что одни из таких предложений обманом извлекают средства из граждан, а другие привлекают их к уголовной деятельности.
Как сообщали мы раньше, чаты создают преимущественно в Telegram. Там обещают за 2 тысячи евро перевезти мужчин призывного возраста в Польшу.
Для пересечения границы мужчине заказывают польскую справку – направление на срочную операцию в Польше. Дальше "свой человек" на границе пропускает без каких-либо проблем. Справка стоит 400 евро, а пересечение границы — 1600 евро.
Преступники в чатах ЖК
Еще одной распространенной схемой среди преступников является проникновение в частные чаты жилых комплексов, ОСМД и т.д. Таким образом они узнают всю необходимую информацию о жильцах тех или иных квартир, чтобы впоследствии по меньшей мере обворовать собственников.
Поэтому украинцам рекомендуют менять аватары в чатах и закрыть доступ для приглашения новых людей.
Кража телефонов в военное время
Каждый день в Украине фиксируют случаи кражы телефонов, особенно это может быть опасно в военное время. Мошенники воруют ваши данные и используют их в своих целях, а также из номера абонента может быть распространена дезинформация о ходе событий в стране.
Чтобы не стать жертвой мошенничества:
- стоит установить индивидуальный ПИН на SIM-карту. Для этого необходимо знать код разблокировки оператора по умолчанию. Узнать точный код оператора можно на упаковке из стартового пакета;
- установите пароль или ПИН-код собственно на сам телефон.
Раньше мы рассказывали, как вычислить мошенников и противодействовать их безнравственным поступкам.
Также мы информировали, что бизнес в Украине будет работать по новым правилам.