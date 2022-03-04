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Охотятся военные преступники: в "Киевстаре" объяснили, как защитить телефоны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 18:08
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Рассказываем, как защитить свои данные от военных преступников
Как защитить телефон от мошенников в военное время
Как защитить телефон от мошенников в военное время / Фото: Getty Images, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Каждый день в Украине фиксируют случаи похищения телефонов, особенно это может быть опасно в военное время. Мошенники воруют ваши данные и используют их в своих целях.

В "Киевстаре" объяснили, что защитить данные можно еще до похищения гаджета.

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Чем опасно похищение телефона в военное время?

Причин несколько:

  • военные преступники получают информацию о контактах и данных абонента и используют их в своих мошеннических целях;
  • из номера абонента может быть распространена дезинформация о ходе событий в стране.

Как защитить телефон?

Во-первых, стоит установить индивидуальный ПИН на SIM-карту. Для этого необходимо знать код разблокировки оператора по умолчанию. В "Киевстаре" говорят, что обычно этот набор цифр такой – 1111.

Код важно знать, потому что если вы три раза неправильно введете его, то SIM-карта заблокируется. Узнать точный код оператора можно на упаковке из стартового пакета.

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Во-вторых, установите пароль или ПИН-код собственно на сам телефон.

Что делать, если телефон украли?

Сразу сообщите об этом оператору, и он заблокирует вашу карточку. Звонить нужно на номера 466 (внутри сети "Киевстар") или на 0800-300-466 из других номеров.

Однако даже после таких действий опасность не исчезает. Через ваш номер преступники могут получить доступ к соцсетям и общаться там от вашего имени.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в результате Российской Федерации против Украины мобильные операторы изменили правила. Отныне украинские абоненты не смогут дозвониться абонентам российских операторов.

Также мы рассказали, на что стоит обратить внимание во время телефонного разговора и почему в динамике могут появляться лишние звуки.

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