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Мобильные операторы изменили правила: что теперь недоступно украинцам

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 08:48
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Ограничения действуют для всех абонентов украинской связи
Мобильные операторы меняют правила
Мобильные операторы меняют правила / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Об этом информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

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Подобные ограничения действуют и для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

Кроме того, в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их.

"Оккупанты сейчас не имеют средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи похищения мобильных телефонов украинцев рашистами", — говорят в Госспецсвязи.

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Что делать в таких случаях

Украинцам рекомендуют установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон.

В случае похищения вашего телефона, необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи (интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и т.д.).

Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживаться, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности.

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Цены на iPhone в России зашкаливают

Из-за вторжения и начала полномасштабной войны с Украиной десятки международных компаний-гигантов вывели свой бизнес с территории России.

Остатки популярных iPhone продают в магазинах по двойной цене.

На официальном ресурсе производителя цена на новый iPhone 13 Pro стартует от тысячи долларов. До начала войны, когда за один доллар у России просили в среднем 80 рублей, цена смартфона была бы от 80 тысяч рублей (22,6 тысячи гривен).

Однако сейчас на сайтах российских магазинов фактически невозможно найти эту модель дешевле, чем за 150 – 170 тысяч (от 42 до 48 тысяч гривен). Некоторые продавцы просят 200 – 215 тысяч за новинку (в среднем 56 – 60 тысяч гривен).

Напомним, что срочно прекратили сотрудничество со спонсорами кровавой войны международные компании – кроме Apple это десятки производителей товаров и продукции. В частности, Chevrolet, Shell, Nike, Amazon, Nestle и многие другие. Россию исключают из спортивных соревнований, фестивалей, конференций, а бизнес просто убегает из страны, чей экономический рынок тонет.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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