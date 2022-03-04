Вас прослушивают? Почему во время звонка слышен собственный голос

Рассказываем, на что стоит обратить внимание при разговоре по телефону и почему в динамике могут появляться лишние звуки

Люди жалуются на эхо в телефоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Часто во время телефонного разговора в динамике вы можете услышать не только голос собеседника, но и свой собственный. Такое эхо настораживает, и у многих людей возникает подозрение, что телефон прослушивают.

Как сообщает GSMinfo, волноваться не стоит, ведь причиной такого эха могут быть проблемы с гаджетом, сбои у вашего оператора или даже ваш собеседник.

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Настоящее прослушивание не дает эха

Эхо может возникать из-за обычных технических проблем. Например, у телефона может быть поврежден динамик или микрофон. В некоторых гаджетах есть микрофоны, которые передают звук с уменьшенным уровнем окружающего шума. Следовательно, эхо может давать и неправильная работа шумоподавления. Еще одна причина – влага. Она может попасть в корпус телефона и мешать работе телефона.

Перегруженность сетей

Когда перегружена сеть или вы находитесь в местности, где плохой сигнал, в динамике также могут появляться лишние звуки.

Настройка телефона вашего собеседника

Часто проблема может возникать из-за того, что человек, с которым вы разговариваете, ведет разговор через громкую связь. Объяснение простое: звук вашего голоса, который выпускает динамик телефона вашего собеседника, снова попадает в микрофон, и вы слышите все, что только сказали. То же самое случается, когда человек включает Bluetooth и транслирует разговор в автомобиле.

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Что делать?

Эхо в телефоне остается, но прослушивания нет. Как убрать ненужные звуки? Если у вас поломки в телефоне, или есть его повреждения – нужно обратиться к специалистам. Пусть специалист продиагностирует телефон и отремонтирует его при необходимости.

Если проблема на стороне оператора – позвоните с другой SIM-карты. Еще один вариант, если у вас хорошая интернет-связь, – воспользоваться мессенджерами.

В случае, когда эхо возникает из-за настроек у второго участника беседы, стоит просто попросить человека выключить громкую связь или Bluetooth.

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