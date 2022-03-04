Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Вас прослушивают? Почему во время звонка слышен собственный голос

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 14:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, на что стоит обратить внимание при разговоре по телефону и почему в динамике могут появляться лишние звуки
Люди жалуются на эхо в телефоне
Люди жалуются на эхо в телефоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Часто во время телефонного разговора в динамике вы можете услышать не только голос собеседника, но и свой собственный. Такое эхо настораживает, и у многих людей возникает подозрение, что телефон прослушивают.

Как сообщает GSMinfo, волноваться не стоит, ведь причиной такого эха могут быть проблемы с гаджетом, сбои у вашего оператора или даже ваш собеседник.

Реклама

Настоящее прослушивание не дает эха

Эхо может возникать из-за обычных технических проблем. Например, у телефона может быть поврежден динамик или микрофон. В некоторых гаджетах есть микрофоны, которые передают звук с уменьшенным уровнем окружающего шума. Следовательно, эхо может давать и неправильная работа шумоподавления. Еще одна причина – влага. Она может попасть в корпус телефона и мешать работе телефона.

Перегруженность сетей

Когда перегружена сеть или вы находитесь в местности, где плохой сигнал, в динамике также могут появляться лишние звуки.

Настройка телефона вашего собеседника

Часто проблема может возникать из-за того, что человек, с которым вы разговариваете, ведет разговор через громкую связь. Объяснение простое: звук вашего голоса, который выпускает динамик телефона вашего собеседника, снова попадает в микрофон, и вы слышите все, что только сказали. То же самое случается, когда человек включает Bluetooth и транслирует разговор в автомобиле.

Реклама

Что делать?

Эхо в телефоне остается, но прослушивания нет. Как убрать ненужные звуки? Если у вас поломки в телефоне, или есть его повреждения – нужно обратиться к специалистам. Пусть специалист продиагностирует телефон и отремонтирует его при необходимости.

Если проблема на стороне оператора – позвоните с другой SIM-карты. Еще один вариант, если у вас хорошая интернет-связь, – воспользоваться мессенджерами.

В случае, когда эхо возникает из-за настроек у второго участника беседы, стоит просто попросить человека выключить громкую связь или Bluetooth.

Реклама

Ранее "Сегодня" сообщали, что в результате войны Российской Федерации против Украины мобильные операторы изменили правила. Отныне украинские абоненты не смогут дозвониться абонентам российских операторов.

Также мы раньше писали, как работают мобильные операторы во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Цены заметно изменились: сколько стоит заправить авто 4 марта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Паника на рынке: покупатели массово бойкотируют российскую нефть Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как сделать переадресацию и получить посылку на "Новой Почте" – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41710.95

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2746.14

Litecoin (LTC)

107.54

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять