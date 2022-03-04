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Вас прослуховують? Чому під час дзвінка чути власний голос

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 березня, 14:11
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Розповідаємо, на що варто звернути увагу під час розмови по телефону та чому в динаміку можуть з'являтися зайві звуки
Люди скаржаться на ехо в телефоні
Люди скаржаться на ехо в телефоні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Часто під час телефонної розмови у динаміку ви можете почути не лише голос співрозмовника, а й власний. Така луна насторожує, і у багатьох людей виникає підозра, що телефон прослуховують.

Як повідомляє GSMinfo, хвилюватися не варто, адже причиною такого еха можуть бути проблеми з ґаджетом, збої у вашого оператора або ж навіть ваш співрозмовник.

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Справжнє прослуховування не дає еха

Ехо може виникати через звичайні технічні проблеми. Наприклад, у вашого телефона може бути пошкоджений динамік або мікрофон. У деяких ґаджетах є мікрофони, які передають звук із зменшеним рівнем навколишнього шуму. Відтак ехо може давати і неправильна робота шумоподавлення. Ще одна причина – волога. Вона може потрапити у корпус телефона і заважати роботі телефона.

Перевантаженість мереж

Коли перевантажена мережа, або ж ви знаходитесь у місцевості, де поганий сигнал, у динаміку також можуть з’являтися зайві звуки.

Налаштування телефона вашого співрозмовника

Часто проблема може виникати через те, що людина, з якою ви розмовляєте, веде розмову через гучний зв’язок. Пояснення просте: звук вашого голосу, який випускає динамік телефона вашого співбесідника, знову потрапляє в мікрофон, і ви чуєте усе, що тільки-но сказали. Те ж саме трапляється тоді, коли людина вмикає Bluetooth і транслює розмову в автомобілі.

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Що робити?

Ехо у вашому телефоні залишається, але прослуховування немає. Як прибрати непотрібні звуки? Якщо у вас поломки в телефоні, або є його пошкодження – потрібно звернутися до спеціалістів. Нехай фахівець продіагностує телефон і відремонтує його за потреби.

Якщо проблема на боці оператора – зателефонуйте з іншої SIM-карти. Ще один варіант, якщо у вас хороший інтернет-зв’язок, – скористуватися месенджерами.

У випадку, коли ехо виникає через налаштування у другого учасника бесіди, варто просто попросити людину вимкнути гучний зв’язок або Bluetooth.

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Раніше "Сьогодні" повідомляли, що через війну Російської Федерації проти України мобільні оператори змінили правила. Відтепер українські абоненти не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Також ми раніше писали, як працюють мобільні оператори в Україні під час війни.

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