Vodafone, Kyivstar та lifecell змінили умови для українців — як тепер працюють оператори

Мобільні оператори теж підключились до допомоги українцям в період війни

Мобільні оператори всіляко підтримують українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У період повномасштабної війни на території України велика кількість українців проводить ледь не увесь день в підвалах, бомбосховищах, метро, хтось взагалі залишився без своєї рідної домівки, а комусь випала доля емігрувати за кордон.

У цей непростий час бізнес намагається всіляко допомагати та підтримувати українців. Винятком не є і мобільні оператори, що запроваджують бонуси, знижки, можливості відстрочки тощо.

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"Сьогодні" зібрав всю таку інформацію про трьох провідних операторів в Україні — Vodafone, Kyivstar та lifecell.

Kyivstar

Для своїх абонентів передплати, як повідомляє пресслужба, "Київстар":

скасував комісію в рамках послуги "Екстра гроші", завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше;

зробив доступними дзвінки в мережі всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування оператор удвічі збільшує кредитні ліміти в їх тарифах на строк до 2 місяців. Абоненти, у яких не була підключена послуга кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передавання даних) "Київстар" продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.

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Для клієнтів домашнього інтернету "Київстар" безкоштовно надаватиме послугу "Домашнього Інтернету" всім клієнтам, у кого вона не була оплачена та не працювала до цього.

Абоненти, які вже перебувають або виїжджають у Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину та Молдову, отримають 100 грн для звʼязку у роумінгу. Кошти будуть діяти 30 днів.

В абонентів "Київстар" у роумінгу ще й не списуються мегабайти в 10 додатках, серед них: Viber, Facebook Messenger, Telegram та WhatsApp.

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Vodafone

Серед "плюшок" Vodafone, як розповідають в компанії:

відстрочка платежу до 15 березня 2022 року для клієнтів малого і середнього бізнесу;

кредитні ліміти на 90 днів для абонентів контрактної форми обслуговування;

в планах нарахування в онлайн-режимі 1000 хвилин та 10 ГБ інтернету усім своїм клієнтам, у яких протягом наступних кількох днів з 24 лютого буде недостатній баланс для здійснення дзвінків та користування мережею інтернет.

Для абонентів за кордоном:

перше безкоштовне підключення для всіх клієнтів, які опинилися в Польщі, до послуги "Доступний роумінг", що надає 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери в країні перебування;

підключення для всіх клієнтів, які опинилися в Польщі, до послуги "Доступний роумінг", що надає мобільного інтернету та для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери в країні перебування; SIM-карти на пунктах перетину з Румунією , з безкоштовними вихідними дзвінками в українські мережі, необмеженими хвилинами та SMS в мережі Orange Romania, 2000 національними і міжнародними хвилинами на стаціонарні або національні SMS, з яких 300 хвилин або SMS також є міжнародними на мобільних телефонах ЄС, 6 ГБ національних даних та 60 ГБ національних даних в бонус;

, з безкоштовними вихідними дзвінками в українські мережі, необмеженими хвилинами та SMS в мережі Orange Romania, 2000 національними і міжнародними хвилинами на стаціонарні або національні SMS, з яких 300 хвилин або SMS також є міжнародними на мобільних телефонах ЄС, 6 ГБ національних даних та 60 ГБ національних даних в бонус; безкоштовні передплачені SIM-карти у Словаччині з 10 ГБ інтернету та 2 євро депозитом.

Отримати вищезгадані SIM-карти можна також в будь-якому відділенні Vodafone з переліку, наведеного на сторінці оператора.

lifecell

24 лютого компанія оголосила про те, що всі абоненти отримають 5 ГБ та 30 хвилин на всі мобільні та стаціонарні номери по Україні. Дійсні вони будуть протягом 30 днів. Також lifecell заявив, що:

скасовує будь-які комісії в межах послуги "Додаткові гроші", завдяки якій можна отримати додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше. Для підключення або перевірки статусу послуги варто набрати зі свого мобільного телефону *117*1# і отримати від 20 до 350 грн. При поповненні телефону використана сума буде знята з головного рахунку;

в межах послуги "Додаткові гроші", завдяки якій можна отримати додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше. Для підключення або перевірки статусу послуги варто набрати зі свого мобільного телефону *117*1# і отримати від 20 до 350 грн. При поповненні телефону використана сума буде знята з головного рахунку; для всіх абонентів, які наразі перебувають на території України , оператор безкоштовно та щодня нараховує додаткові 60 хвилин для дзвінків на всі мобільні та міські номери по Україні;

, оператор безкоштовно та щодня нараховує додаткові 60 хвилин для дзвінків на всі мобільні та міські номери по Україні; для абонентів, які наразі перебувають чи тільки прибувають на територію Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини, безкоштовно нараховують 1 ГБ та 10 хв. для дзвінків в Україну та для спілкування в країні перебування на 30 днів.

Airbnb безкоштовно надасть житло біженцям з України

Онлайн-сервіс із розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі Airbnb та некомерційна асоціація Airbnb.org тимчасово забезпечать безкоштовним житлом 100 тис. біженців із України у сусідніх європейських країнах.

Серед країн, які згадуються в ролі прихистку:

Польща;

Німеччина;

Угорщина;

Румунія.

Компанія буде тісно співпрацювати з урядами цих країн, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, у тому числі шляхом надання довгострокового прихистку.

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