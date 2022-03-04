Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Мобільні оператори змінили правила: що тепер недоступно українцям

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 08:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обмеження діють для всіх абонентів українського звʼязку
Мобільні оператори змінюють правила
Мобільні оператори змінюють правила / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь.

Про це інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в Telegram.

Реклама

Подібні обмеження діють і для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

"Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами", — говорять у Держспецзвʼязку.

Реклама

Що робити в таких випадках

Українцям рекомендують встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.

У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо).

Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки.

Реклама

Ціни на iPhone в Росії зашкалюють

Через вторгнення й початок повномасштабної війни з Україною десятки міжнародних компаній-гігантів вивели свій бізнес з території Росії.

Залишки популярних iPhone продають у магазинах за подвійною ціною.

На офіційному ресурсі виробника ціна на новенький iPhone 13 Pro стартує від тисячі доларів. До початку війни, коли за один долар у Росії просили в середньому 80 рублів, ціна смартфона була б від 80 тисяч рублів (22,6 тисячі гривень).

Однак зараз на сайтах російських магазинів фактично неможливо знайти цю модель дешевше ніж за 150 – 170 тисяч (від 42 до 48 тисяч гривень). Деякі продавці просять 200 – 215 тисяч за новинку (в середньому 56 – 60 тисяч гривень).

Нагадаємо, що терміново припинили співпрацю зі спонсорами кривавої війни міжнародні компанії – крім Apple, це десятки виробників товарів та продукції. Зокрема, Chevrolet, Shell, Nike, Amazon, Nestle та багато інших. Росію викидають зі спортивних змагань, фестивалів, конференцій, а бізнес просто тікає з країни, чий економічний ринок тоне.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва В "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсію під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Мобільні оператори змінили правила: що тепер недоступно українцям Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Недоступна розкіш – у Росії зашкалюють ціни на дефіцитні iPhone Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41398.35

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2724.98

Litecoin (LTC)

107.15

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти