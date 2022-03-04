В "Укрпошті" розповіли, як отримати пенсію під час війни

Розповідаємо, як українським пенсіонерам не залишитись без грошей навіть у такій ситуації

Детальна інструкція для пенсіонерів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В "Укрпошті" розповіли, як різним категоріям пенсіонерів отримати свою щомісячну виплату.

Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.

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Отже, якщо ви отримували виплату пенсії чи субсидії через "Укрпошту" і не залишали місця свого постійного проживання, можете очікувати її у відділенні згідно з графіком виплат.

Зазначається, що в залежності від перебігу бойових дій дати виплат можуть бути перенесені.

Що робити тим, хто виїхав?

Якщо через війну ви залишили свою домівку, то необхідно зателефонувати у одну із цих установ:

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або до Контакт-центру "Укрпошти" за номером 0 800 300 545. Після чого треба обрати кнопку 2, тобто розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України.

На одній із цих гарячих ліній потрібно повідомити, що ви потребуєте отримання пенсії за іншою адресою і перелічити такі дані:

ПІБ одержувача пенсії (або іншої грошової допомоги);

адресу отримання пенсії до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки.

Якщо ви отримували пенсію за допомогою поштового переказу, вам потрібно повідомили оператору ще й код переказу, який отримали у СМС.

Кошти за новою адресою надійдуть протягом кількох днів, а якщо ви ще не визначились з місцем проживання і просто хочете отримати пенсію у будь-якому автоматизованому відділенні "Укрпошти", уточніть це для оператора.

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Нова програма допомоги

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям, які залишились без роботи внаслідок війни Росії проти нашої країни.

Усі ці люди (наймані працівники та ФОП) можуть отримати від держави 6,5 тис. грн. Деталі щодо старту програми поки не повідомляються.

"Сьогодні" також писали, що буде із субсидіями і розповідали, коли українці отримають виплати в умовах війни.