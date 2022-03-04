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В "Укрпочте" рассказали, как получить пенсию во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 06:12
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Рассказываем, как украинским пенсионерам не остаться без денег даже в такой ситуации
Детальная инструкция для пенсионеров
Детальная инструкция для пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В "Укрпочте" рассказали, как разным категориям пенсионеров получить свою ежемесячную выплату.

Про это говорится на официальной странице компании.

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Итак, если вы получали выплату пенсии или субсидии через "Укрпочту" и не покидали места своего постоянного проживания, можете ожидать ее в отделении согласно графику выплат.

В зависимости от течения боевых действий даты выплат могут быть перенесены.

Что делать уехавшим?

Если в результате вы покинули свой дом, то необходимо позвонить в одно из этих учреждений:

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  • или в Контакт-центр "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545. После чего нужно выбрать кнопку 2, то есть раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (звонки бесплатные);
  • или в Пенсионный фонд Украины.

На одной из этих горячих линий нужно сообщить, что вы нуждаетесь в получении пенсии по другому адресу и перечислите следующие данные:

  • ФИО получателя пенсии (или другой денежной помощи);
  • адрес получения пенсии до марта 2022;
  • паспортные данные (серия и номер паспорта);
  • номер телефона получателя пенсии;
  • способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);
  • новый адрес доставки.

Если вы получали пенсию с помощью почтового перевода, вам нужно сообщили оператору еще и код перевода, полученный в СМС.

Средства по новому адресу поступят в течение нескольких дней, а если вы еще не определились с местом жительства и просто хотите получить пенсию в любом автоматизированном отделении "Укрпочты", уточните это для оператора.

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Новая программа помощи

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам, оставшимся без работы в результате войны России против нашей страны.

Все эти люди (наемные работники и ФЛП) могут получить от государства 6,5 тыс. грн. Детали о старте программы пока не сообщаются.

"Сегодня" также писали, что будет с субсидиями и рассказывали, когда украинцы получат выплаты в условиях войны.

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