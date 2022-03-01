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Vodafone, Kyivstar и lifecell изменили условия для украинцев — как теперь работают операторы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 16:28
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Мобильные операторы также подключились к помощи украинцам в период войны
Мобильные операторы всячески поддерживают украинцев
Мобильные операторы всячески поддерживают украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В период полномасштабной войны на территории Украины много украинцев проводит чуть ли не весь день в подвалах, бомбоубежищах, метро, кто-то вообще остался без своего родного дома, а кому-то выпала судьба эмигрировать за границу.

В это непростое время бизнес пытается всячески помогать и поддерживать украинцев. Исключением не являются и мобильные операторы, вводящие бонусы, скидки, возможности отсрочки и т.д.

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"Сегодня" собрал всю такую информацию о трех ведущих операторах в Украине — Vodafone, Kyivstar и lifecell.

Kyivstar

Для своих абонентов предоплаты, как сообщает пресс-служба компании, "Киевстар":

  • отменил комиссию в рамках услуги "Экстра деньги", благодаря которой можно заказать дополнительные деньги на свой счет, а вернуть позже;
  • сделал доступными звонки в сети всем абонентам предоплаты даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания оператор вдвое увеличивает кредитные лимиты в их тарифах сроком до 2 месяцев. Абоненты, в которых не подключена услуга кредитных лимитов, могут заказать микрокредитование. Для пользователей фиксированных услуг (интернет, телефония и передачи данных) Киевстар продлевает срок оплаты счета на 30 дней.

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Для клиентов домашнего интернета "Киевстар" бесплатно будет предоставлять услугу "Домашнего Интернета" всем клиентам, у кого она не была оплачена и не работала до этого.

Абоненты, которые уже находятся или выезжают в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову, получат 100 грн для связи в роуминге. Денежные средства будут действовать 30 дней.

У абонентов "Киевстара" в роуминге также не списываются мегабайты в 10 приложениях, среди них: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

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Vodafone

Среди "плюшек" Vodafone, как рассказывают в компании:

  • отсрочка платежа до 15 марта 2022 г. для клиентов малого и среднего бизнеса;
  • кредитные лимиты на 90 дней для абонентов контрактной формы обслуживания;
  • в планах начисления в онлайн-режиме 1000 минут и 10 ГБ Интернета всем своим клиентам, у которых в течение следующих нескольких дней с 24 февраля будет недостаточный баланс для совершения звонков и использования интернета.

Для абонентов за границей:

  • первое бесплатное подключение для всех клиентов, оказавшихся в Польше, к услуге "Доступный роуминг", предоставляющей 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для всех звонков в Украину и номеров в стране пребывания;
  • SIM-карты на пунктах пересечения с Румынией, с бесплатными исходящими звонками в украинские сети, неограниченными минутами и SMS в сети Orange Romania, 2000 национальными и международными минутами на стационарные или национальные SMS, из которых 300 минут или SMS также являются международными на мобильных телефонах ЕС, 6 ГБ национальных данных и 60 ГБ национальных данных в бонус;
  • бесплатные предоплаченные SIM-карты в Словакии с 10 ГБ интернета и 2 евро депозитом.

Получить вышеупомянутые SIM-карты можно также в любом отделении Vodafone из перечня, приведенного на странице оператора.

lifecell

24 февраля компания объявила о том, что все абоненты получат 5 ГБ и 30 минут на мобильные и стационарные номера по Украине. Действительны они будут в течение 30 дней. Также lifecell заявил, что:

  • отменяет любые комиссии внутри услуги "Дополнительные деньги", благодаря которой можно получить дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Для подключения или проверки статуса услуги следует набрать со своего мобильного телефона *117*1# и получить от 20 до 350 грн. При пополнении телефона использованная сумма снята с головного счета;
  • для всех абонентов, которые сейчас находятся на территории Украины, оператор бесплатно и каждый день насчитывает дополнительные 60 минут для звонков на все мобильные и городские номера по Украине;
  • для абонентов, которые сейчас находятся или только прибывает на территорию Молдовы, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии, бесплатно насчитывают 1 ГБ и 10 мин. для звонков в Украину и для общения в стране пребывания на 30 дней.

Airbnb бесплатно предоставит жилье беженцам из Украины

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb и некоммерческая ассоциация Airbnb.org временно обеспечат бесплатным жильем 100 тыс. беженцев из Украины в соседних европейских странах.

Среди стран, которые упоминаются в роли убежища:

  • Польша;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Румыния.

Компания будет тесно сотрудничать с правительствами этих стран, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.

Раньше мы рассказывали, что Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов на борьбу с агрессором.

Также мы писали, что на фоне новостей об отключениях от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.

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