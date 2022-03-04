Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Полюють воєнні злочинці: в "Київстарі" пояснили, як захистити телефони

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 18:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як захистити свої дані від воєнних злочинців
Як захистити телефон від шахраїв у воєнний час
Як захистити телефон від шахраїв у воєнний час / Фото: Getty Images, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Щодня в Україні фіксують випадки викрадення телефонів, особливо це може бути небезпечно у воєнний час. Шахраї крадуть ваші дані та використовують їх у своїх цілях.

У "Київстарі" пояснили, що захистити дані можна ще до викрадення ґаджета.

Реклама

Чим небезпечне викрадення телефона у воєнний час?

Причин декілька:

  • військові злочинці отримують інформацію про контакти та персональні дані абонента й використовують їх у свої шахрайських цілях;
  • із номера абонента може бути поширена дезінформація щодо перебігу подій у країні.

Як захистити телефон?

По-перше, варто встановити індивідуальний ПІН-код на SIM-карту. Щоб це зробити, потрібно знати код розблокування оператора за замовчуванням. У "Київстарі" кажуть, що зазвичай цей набір цифр такий – 1111.

Код важливо знати, бо якщо ви три рази неправильно введете його, то SIM-карта заблокується. Дізнатися точний код оператора можна на пакуванні зі стартового пакету.

Реклама

По-друге, встановіть пароль або ПІН-код власне на сам телефон.

Що робити, якщо телефон вкрали?

Одразу повідомте про це свого оператора, і він заблокує вашу картку. Дзвонити потрібно на номери 466 (всередині мережі "Київстар") або на 0800-300-466 з інших номерів.

Проте навіть після таких дій небезпека не зникає. Через ваш номер злочинці можуть отримати доступ до соцмереж і спілкуватися там від вашого імені.

Реклама

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що через війну Російської Федерації проти України мобільні оператори змінили правила. Відтепер українські абоненти не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів.

Також ми раніше розповіли, на що варто звернути увагу під час телефонної розмови та чому в динаміку можуть з'являтися зайві звуки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Visa зупиняє транзакційні комісії в Україні: що це означає Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Ошукані благодійники: як українцям не потрапити до рук псевдоволонтерів під час війни Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Банки України працюватимуть по-новому: нововведення від НБУ Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41060.01

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2702.08

Litecoin (LTC)

105.96

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти