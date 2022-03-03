Провайдеры пользуются ситуацией? Какие сейчас цены на интернет в Украине

Рассказываем, какие сейчас тарифы на домашний интернет в условиях войны с Россией

Что происходит с ценами на интернет / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения интернет остался чуть ли не единственным источником связи для многих украинцев.

"Сегодня" разобрались, сколько сейчас в стране стоит интернет и рассказывают вам.

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"Киевстар"

Стандартный пакет домашнего интернета от этого провайдера стоит 250 грн в месяц, но первые три месяца обещают акционный тариф в размере 125 грн.

Также можно приобрести пакет, в который входит и домашний интернет и мобильная связь, такое предложение также стоит 250 грн.

"Укртелеком"

Самый дешевый пакет можно приобрести всего за 79 грн в месяц, но скорость интернета будет достаточно низкой. За пакет со стандартной скоростью придется отдать от 200 до 240 грн в месяц.

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Triolan

У этого провайдера цена зависит от населенного пункта и типа помещения, которое нужно обеспечить сетью (квартира, дом, нежилое помещение).

Сейчас у провайдера есть проблемы с подключением в некоторых областях из-за военных действий, но их обещают исправить в ближайшее время.

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Расценки такие:

Lanet

Самый дешевый пакет услуг стоит 200 грн в месяц, а за 300 грн вы получите еще и бонусы на телевиденье.

"Датагруп"

Провайдер также имеет тарифные планы на любой вкус, базовый обойдется в 139 грн, а премиальный 199 грн.

Как видите, никакого невероятного скачка цен не произошло на фоне военных действий, а про рост цены на интернет провайдеры предупреждали заранее.

В чем причина?

Причина поднятия тарифов кроется в повышении расходов на кабели и подорожания энергоносителей. Особенно это на себе ощутили жители сельской местности.

"Сегодня" также писали, какие ограничения на операции с валютой ввел Нацбанк и рассказывали, как поддерживать связь даже при отсутствии интернета.