Провайдеры пользуются ситуацией? Какие сейчас цены на интернет в Украине

В связи с введением в Украине военного положения интернет остался чуть ли не единственным источником связи для многих украинцев.
"Сегодня" разобрались, сколько сейчас в стране стоит интернет и рассказывают вам.
"Киевстар"
Стандартный пакет домашнего интернета от этого провайдера стоит 250 грн в месяц, но первые три месяца обещают акционный тариф в размере 125 грн.
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Также можно приобрести пакет, в который входит и домашний интернет и мобильная связь, такое предложение также стоит 250 грн.
"Укртелеком"
Самый дешевый пакет можно приобрести всего за 79 грн в месяц, но скорость интернета будет достаточно низкой. За пакет со стандартной скоростью придется отдать от 200 до 240 грн в месяц.
Triolan
У этого провайдера цена зависит от населенного пункта и типа помещения, которое нужно обеспечить сетью (квартира, дом, нежилое помещение).
Сейчас у провайдера есть проблемы с подключением в некоторых областях из-за военных действий, но их обещают исправить в ближайшее время.
Расценки такие:
Lanet
Самый дешевый пакет услуг стоит 200 грн в месяц, а за 300 грн вы получите еще и бонусы на телевиденье.
"Датагруп"
Провайдер также имеет тарифные планы на любой вкус, базовый обойдется в 139 грн, а премиальный 199 грн.
Как видите, никакого невероятного скачка цен не произошло на фоне военных действий, а про рост цены на интернет провайдеры предупреждали заранее.
В чем причина?
Причина поднятия тарифов кроется в повышении расходов на кабели и подорожания энергоносителей. Особенно это на себе ощутили жители сельской местности.
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