Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Выдурят все до последнего: как в Польше мошенники выманивают деньги у беженцев из Украины

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 16:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем об основных схемах злоумышленников за границей и как не попасть на крючок аферистов
Украинцы в Польше могут потерять за мгновение все деньги
Украинцы в Польше могут потерять за мгновение все деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Говорят, что друг познается в беде, и это заметно на примере Польши, которая всячески помогает украинцам во время войны. Соседняя страна приняла наибольшее количество беженцев из Украины с начала вторжения России, многие поляки оказывают нашим людям бесплатное жилье и разнообразную поддержку.

Однако в критической ситуации активизируются те, кто пытается нажиться на чужом горе. Редакция "Сегодня" собрала информацию о типичных видах мошенничества, с которыми сталкиваются украинцы, эвакуировавшиеся в Польшу, и рассказывает, как не стать жертвой злоумышленника.

Реклама

Жилье

Первое, что делают беженцы из Украины за границей – ищут убежище. Мало того, что цены на аренду жилья достаточно высоки, то есть и большой риск потерять деньги вообще. Происходит все так: когда потенциальный арендатор сконтактируется с собственником жилья, они обо всем договариваются и украинца просят заплатить заранее онлайн и отправить подтверждение.

Часто злоумышленники прикрываются тем, что сейчас находятся за пределами страны, и все документы согласуют по приезду. Следовательно, говорят прислать оплату, как гарантию аренды. После отправки им подтверждения перевода мошенники исчезают с радаров, блокируют номер жертвы и даже подчищают историю сообщений.

Как обманывают с квартирами в Польше
Как обманывают с квартирами в Польше / Фото: скриншот

Реклама

Чтобы защититься от такого обмана, достаточно просто отказаться от экстренной оплаты через интернет Гарантией получения жилья может служить соответствующий договор, подписанный обеими сторонами. Также внимательно изучайте все слишком дешевые предложения, особенно если они размещены на сайте с объявлениями обычными пользователями, а не риелторской компанией.

Работа

Бывают случаи, когда украинцев используют в качестве бесплатной рабочей силы или дополнительно собирают с них деньги. Пользователи интернета рассказывают, что недобросовестные работодатели берут их якобы на испытательный срок, а по прошествии месяца прощаются и денег не выплачивают.

Схема с работой
Схема с работой / Фото: скриншот

Реклама

Довольно распространена схема, когда мошенники прикидываются представителями известных компаний по трудоустройству или владельцами бизнеса. Часто они ищут работников в соцсетях и подписываются сомнительными именами типа "Саша Работа в Польше", предлагают вакансию с деталями, а потом говорят, что нужно за что-то заплатить – консультацию, доступ к базе или предоставить персональные данные.

Украинцев обманывают с работой за границей
Украинцев обманывают с работой за границей / Фото: скриншот

Чтобы защититься от обмана с работой, нужно обязательно проверять компанию или ее работника, спрашивать документы, например, лицензию трудоустройства. Договариваться о работе только по договору и официальной зарплате и обращайте внимание на то, за что с вас могут вычесть деньги. И ни в коем случае не покупайте фальшивые документы и не отдавайте свои собственные.

Банки

Еще один достаточно распространенный вид мошенничества, с которым сейчас столкнулись украинские беженцы – это звонки или сообщения от имени банка. Когда граждане попадают в роуминг, им посылают SMS с просьбой перезвонить и уточнить относительно якобы перевода с вашей карты, персональных данных, кредита и т.д. Иногда предлагают перейти по ссылке и там ввести информацию.

Афера с деньгами
Афера с деньгами / Фото: скриншот

Делать этого не нужно – ни звонить, ни переходить по ссылке. Злоумышленники используют разнообразные приложения, чтобы мгновенно похитить деньги как с мобильного, так и с банковского счета. Лучшая защита – это игнорирование.

Информация для беженцев

Укрзализныця ежедневно совершает эвакуационные рейсы из восточных областей. Пассажиры, бегущие от войны, могут уехать бесплатно, граждан из западных регионов просят снова платить за билеты.

Украинское правительство запустило программу помощи беженцам и переселенцам. Комплексная программа включает в себя финансовую поддержку, помощь в поиске работы и проживании. В частности, будут поощрять владельцев жилья поселять людей безвозмездно с возмещением за коммунальные услуги.

За рубежом многие железнодорожные перевозчики объявили о бесплатной перевозке украинцев. В общественном транспорте Польши, Словакии, Чехии и Германии можно ездить без билета, но при наличии паспорта гражданина Украины.

Раньше мы рассказывали, за сколько можно арендовать квартиру в разных городах Польши. Предлагаем ознакомиться и с предложениями на рынке жилья в Чехии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43032.86

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3032.39

Litecoin (LTC)

121.59

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять