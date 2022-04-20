Відберуть останні заощадження – шахраї знову наживаються на горі українців

Українців закликають не вестися на нову схему, яку придумали зловмисники під час війни

Шахраї почали видурювати гроші в переселенців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кіберполіція зафіксувала новий вид шахрайства в Україні, який активно поширюється останнім часом.

Як повідомили у Держспецзв’язку, користувачі отримують на телефон SMS-повідомлення з інформацією про грошові виплати під час воєнного стану.

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Шахраї спекулюють на тому, що держава фінансово підтримує переселенців, та пропонують користувачам "забрати" обіцяні 2000 чи 3000 гривень. Інколи у розсилці згадуються цифри 5000 або 4000 гривень.

Приклад фішингу / Фото: скриншот

Приклад фішингу / Фото: скриншот

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У всіх випадках користувачам пропонують перейти за посиланням на сайт, де нібито можна оформити заявку на отримання допомоги. Ресурс вимагає введення персональних даних і номеру банківської картки для "зарахування" грошей.

Це типовий вид фішингу – виманювання персональної інформації у громадян. На основі цих даних зловмисники можуть привласнити гроші, які залишились на картках в українців.

Якщо ви помітили шахрайські дії в мережі, обов’язково повідомте про це кіберполіцію. Інформацію можна надсилати на пошту: [email protected]

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Аферисти адаптуються до війни

В умовах воєнного стану з’явилося багато нових видів шахрайства, адаптованих до реалій життя українців. Зокрема, активно спекулюють на онлайн-покупках, навіть якщо знають, що товари купують для захисників. Схема досить звична – просять переслати гроші за покупку наперед, а коли отримують їх, то перестають відповідати чи блокують номер.

Один із найцинічніших способів, який придумали зловмисники – відбирати гроші в біженців та переселенців. Матерям з дітьми пропонують платне підвезення до кордону або поселення на заході країни, а після отримання передоплати, аферисти не виходять на зв’язок.

Після звільнення українських міст від окупантів, підприємливі шахраї почали пропонувати послуги з розмінування територій. Звичайно ж, за це вони просять в людей грошей. Рятувальники наголосили, що спецслужби здійснюють розмінування безоплатно та закликали громадян не вестися на схему.

Раніше ми більш детально розповідали про те, як шахраї маскуються під відомі установи та заманюють людей на небезпечні сайти. Також ми описували способи, за допомогу яких можуть ошукати біженців у Польщі.