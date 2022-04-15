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Маскуються під ПриватБанк: українців попередили про нові небезпечні сайти

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 18:15
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Інтернет-шахраї виходять на новий рівень – розповідаємо, як захиститися від небезпеки
Зловмисники продовжують креативити
Зловмисники продовжують креативити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зловмисники продовжують вигадувати все нові способи, щоб виманити персональні дані й гроші з рахунків українців.

Як розповіли у пресслужбі ПриватБанку, зараз шахраї створили фейковий сайт, дуже подібний на сайт програми "Допомагати просто!".

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Інтерфейс майже повністю дублює оригінальний сайт від державного банку. Однак, якщо в ПриватБанку на головній сторінці пропонують українцям пожертвувати допомогу на Збройні сили чи переселенців, то аферисти заманюють людей "отриманням допомоги відповідно до статусу".

У чому схема?

Мета такого заклику дуже проста – змусити людину натиснути на кнопку й перейти на інший сайт. Після клацання, програма може або одразу зчитати персональні дані користувача, або попросить людину ввести інформацію вручну:

  • прізвище, ім’я;
  • номер банківської картки;
  • CVV-2 та пін-код тощо.

"ПриватБанк не проводить виплати допомоги через сайти! Благодійні програми банку працюють на надання централізованої допомоги ЗСУ та гуманітарним організаціям", – наголосили у фінансовій установі.

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Українців закликали не вестися на фейки й у жодному разі не переходити за посиланням. Банк також працює над тим, щоб шахрайські ресурси були недоступними.

Як це працює?

Зрозуміти, що перед вами неправдивий сайт можна і за назвою посилання. В офіційних джерел її завжди легко прочитати, а також в ній міститься закінчення .ua, .com, .gov.

Приклад офіційного сайту
Приклад офіційного сайту / Фото: скріншот

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У зловмисників посилання закінчуються на .org, .site та складаються з нечитабельних слів.

Приклад фейкового сайту
Приклад фейкового сайту / Фото: скріншот

За такою ж аналогією, аферисти від імені банку (сайту "Дія" або іншого ресурсу) розсилають повідомлення користувачам на мобільний. Під приводом нарахування грошової суми, просять перейти за сумнівним посиланням. Далі – виманюють персональні дані та видурюють гроші.

Спосіб видурити гроші по СМС
Спосіб видурити гроші по СМС / Фото: скріншот

Нові види шахрайства

Раніше "Сьогодні" розповідав про нові види шахрайства, які з’явилися під час війни. Зловмисники часто спекулюють на допомозі ЗСУ, волонтерстві, покупках для захисників, навіть якщо мовиться про бронежилети.

Чимало користувачів попалися на купівлі товарів у соцмережах. Зазвичай шахраї просять скинути гроші за товар наперед, а після отримання певної суми перестають виходити на зв’язок.

Після звільнення Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів від російських окупантів, аферисти почали промишляти й на цій темі. У ДСНС закликали українців не вестися на пропозиції щодо платних послуг із розмінування територій.

Раніше ми розповідали, що злочинці часто намагаються вкрасти персональні дані українців та прикидаються для цього популярними платформами. Наприклад, використовують шрифти й логотипи monobank.

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