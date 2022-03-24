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Видурять все до останнього: як у Польщі шахраї виманюють гроші в біженців з України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 16:09
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Розповідаємо про основні схеми зловмисників за кордоном і як не потрапити на гачок аферистів
Українці у Польщі можуть втратити за мить усі гроші
Українці у Польщі можуть втратити за мить усі гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кажуть, що друг пізнається в біді, і це помітно на прикладі Польщі, яка усіляко допомагає українцям під час війни. Сусідня країна прийняла найбільше біженців з України від початку вторгнення Росії, чимало поляків надають нашим людям безкоштовне житло й різноманітну підтримку.

Однак у критичній ситуації активізуються ті, хто намагається нажитися на чужому горі. Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про типові види шахрайства, з якими стикаються українці, що евакуювалися до Польщі, та розповідає, як не стати жертвою зловмисника.

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Житло

Найперше, що роблять біженці з України за кордоном – шукають притулку. Тим, хто найбільше потребує, його безкоштовно надають поляки, однак декому все ж доводиться орендувати квартиру. Мало того, що ціни на оренду житла досить високі, то є й великий ризик втратити гроші взагалі.

Потерпілі діляться своїми проблемами у мережі, на жаль, уже після того, як їх ошукали. Відбувається все так: коли потенційний орендар сконтактовується з власником житла, вони про все домовляються, і українця просять заплатити наперед онлайн та надіслати підтвердження.

Часто зловмисники прикриваються тим, що зараз перебувають за межами країни, і всі документи узгодять після приїзду. Відтак кажуть надіслати оплату, як гарантію оренди. Після надсилання їм підтвердження переказу – шахраї зникають з радарів, блокують номер жертви та навіть підчищають історію повідомлень.

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Як обманюють з квартирами в Польщі
Як обманюють з квартирами в Польщі / Фото: скріншот

Щоб захиститися від такого обману, достатньо просто відмовитися від екстреної оплати через інтернет. Гарантією отримання житла може слугувати відповідний договір, який мають підписати обидві сторони. Також пильно вивчайте усі надто дешеві пропозиції, особливо, якщо вони розміщені на сайті з оголошеннями звичайними користувачами, а не рієлторською компанією.

Робота

Бувають випадки, коли українців використовують як безкоштовну роботу силу чи додатково збирають з них гроші. Користувачі інтернету розповідають, що недобросовісні роботодавці беруть їх нібито на випробувальний термін, а по завершенню місяця прощаються й грошей не виплачують.

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Схема з роботою
Схема з роботою / Фото: скріншот

Досить поширена схема, коли шахраї прикидаються представниками відомих компаній з працевлаштування або й власниками бізнесу. Часто вони шукають працівників у соцмережах та підписуються сумнівними іменами на кшталт "Саша Робота в Польщі", пропонують вакансію з деталями, а тоді кажуть, що потрібно за щось заплатити –консультацію, доступ до бази чи надати персональні дані.

Українців ошукують з роботою за кордоном
Українців ошукують з роботою за кордоном / Фото: скріншот

Щоб захиститися від обману з роботою, потрібно обов’язково перевіряти компанію чи її працівника, питати про документи, наприклад, ліцензію працевлаштування. Домовлятися про роботу лише за договором і з офіційною зарплатою та звертайте увагу на те, за що з вас можуть вирахувати гроші. І в жодному разі не купуйте фальшиві документи та не віддавайте свої власні.

Банки

Ще один досить поширений вид шахрайства, з яким зараз зіткнулися українські біженці – це дзвінки або повідомлення від імені банку. Коли громадяни потрапляють у роумінг, їм надсилають SMS із проханням перетелефонувати й уточнити щодо нібито переказу з вашої картки, персональних даних, кредиту абощо. Інколи пропонують перейти за посиланням і там ввести інформацію.

Афера з грошима
Афера з грошима / Фото: скріншот

Робити цього не потрібно – ні дзвонити, ні переходити за лінком. Зловмисники використовують різноманітні програми, щоб миттєво викрасти гроші як з мобільного, так і з банківського рахунку. Найкращий захист – це ігнорування.

Інформація для біженців

Укрзалізниця щодня здійснює евакуаційні рейси зі східних областей. Пасажири, які тікають від війни, можуть виїхати безкоштовно, громадян зі західних регіонів просять знову платити за квитки.

Український уряд запусти програму допомоги біженцям та переселенцям. Комплексна програма включає в себе фінансову підтримку, допомогу з пошуком роботи та проживанням. Зокрема, заохочуватимуть власників житла поселяти людей безоплатно з відшкодуванням за комунальні послуги.

За кордоном чимало залізничних перевізників оголосили про безкоштовне перевезення українців. У громадському транспорті Польщі, Словаччини, Чехії та Німеччини також можна їздити без квитка, але за наявності паспорта громадянина Україні.

Раніше ми розповідали, за скільки можна орендувати квартиру в різних містах Польщі. Пропонуємо ознайомитися й з пропозиціями на ринку житла в Чехії.

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