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Імітують відомий телеканал: шахраї вигадали новий спосіб крадіжки грошей

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 11:41
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Як під брендом відомого українського телеканалу шахраї крадуть у людей дані платіжних карток
Дані з карток викрадають за допомогою опитування
Дані з карток викрадають за допомогою опитування / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні зловмисники вигадали десятки способів, як викрадати у людей гроші та дані.

Тепер для обману шахраї використовують бренд телеканалу "Україна24". У чому суть схеми, розповіли у Держспецзв'язку.

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Як в українців крадуть дані

"Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, у соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "Україна 24", – йдеться у повідомленні.

На сторінці Facebook українцям пропонують взяти участь в опитуванні. У дописі є посилання на певний сайт, де пропонується також отримати "грошову допомогу від країн ЄС".

А далі шахраї просять надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано .

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Як захиститися від такої схеми

У Держспецзв'язку радять таке:

1. Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

2. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через Інтернет-банкінг.

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Псевдоперевезення біженців і допомога з житлом

На сході країни почав процвітати новий вид бізнесу – нібито перевезення жінок з дітьми за кордон, які тікають від війни. Чоловіки пропонують біженцям вивезення в Польщу за гроші, беруть передоплату й зникають.

Зазвичай таким промишляють молодики, які беруть за "послуги" від 500 до 1000 гривень з особи. Після переказу грошей на картку вони більше не виходять на зв’язок. З десяток таких випадків уже розкрили правоохоронці, тож зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність.

Ще один вид шахрайства з цієї ж категорії – махінації з житлом. Підприємливі мешканці Одеської області "здавали" через інтернет неіснуючі квартири в західних регіонах України саме переселенцям. Просили передоплату від 2 до 10 тисяч гривень, а тоді блокували клієнтів. Часто таким грішать жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше ми детальніше розповідали про те, як шахраї наживаються на українцях під час війни. Також ми описували способи ошукати біженців у Польщі.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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