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Имитируют известный телеканал: мошенники придумали новый способ кражи денег

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 11:41
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Как под брендом известного украинского телеканала мошенники воруют у людей данные платежных карт
Данные с карт похищают с помощью опроса
Данные с карт похищают с помощью опроса / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине злоумышленники придумали десятки способов, как воровать у людей деньги и данные.

Теперь для обмана мошенники используют бренд телеканала "Україна24". В чем суть схемы, рассказали в Госспецсвязи.

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Как у украинцев воруют данные

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "Украина 24", – говорится в сообщении.

На странице Facebook украинцам предлагают поучаствовать в опросе. В сообщении есть ссылка на определенный сайт, где предлагается получить "денежную помощь от стран ЕС".

А дальше мошенники просят предоставить персональные данные и совершить дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы .

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Как защититься от такой схемы

В Госспецсвязи советуют следующее:

1. Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах, а также настройте контроль за движением средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции).

2. Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обороте карты) или через Интернет-банкинг.

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Псевдоперевозка беженцев и помощь с жильем

На востоке страны начал процветать новый вид бизнеса якобы перевозки женщин с детьми за границу, убегающих от войны. Мужчины предлагают беженцам вывоз в Польшу за деньги, берут предоплату и исчезают.

Обычно таким промышляют молодые люди, которые берут за "услуги" от 500 до 1000 гривен с человека. После перевода денег на карту они перестают выходить на связь. С десяток таких случаев уже раскрыли правоохранители, поэтому злоумышленникам грозит уголовная ответственность

Еще один вид мошенничества из этой же категории – махинации с жильем. Предприимчивые жители Одесской области сдавали через интернет несуществующие квартиры в западных регионах Украины именно переселенцам. Просили предоплату от 2 до 10 тысяч гривен, а затем блокировали клиентов. Часто таким грешат жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы более подробно рассказывали о том, как мошенники наживаются на украинцах во время войны. Также мы описывали способы обмануть беженцев в Польше.

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894
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Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
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Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
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Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
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Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
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Венгрия Венгрия
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Словакия Словакия
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3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
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5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
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