Межбанк нашел хрупкое равновесие – как изменится курс доллара в Украине

Доллар подорожает, считает аналитик / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Доллар 5 августа после роста по официальному курсу остается стабильным а межбанке торгуется в районе 26,95-26,97 грн. Спрос и предложение находятся в шатком равновесии. До конца недели доллар может подскочить до 27,15 грн, а евро – до 32,25 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Он добавил, что 2,7 млрд долларов от МВФ (Международного валютного фонда), которые получит Украина, не скажутся на курсе гривни. Эти деньги, скорее всего, будут направлены на погашение внешних долгов.

"Уже не так важен визит миссии Фонда по пересмотру программы stand-by... Украина теперь будет чувствовать себя более уверенно в переговорах с другими международными финансовыми организациями, особенно после недавнего успешного дополнительного размещения еврооблигаций в Лондоне на 500 млн долларов", – отметил Гойлов.

Поддержку гривне, по его мнению, окажут валютные переводы заробитчан – в первом полугодии 2021-го их сумма на 11,6% превысила прошлогодний результат. Эти средства, по словам Гойлова, служат поддержкой национальной валюте, а также способствуют росту внутреннего потребительского спроса в Украине. Последний фактор помогает оживить экономику.

Как менялся курс доллара в 2021-м

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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Также сайт "Сегодня" разбирался, что ждет гривню в августе.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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