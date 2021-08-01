Доллар стал заметно ниже 27 гривен – будет ли еще дешевле

Эксперты советуют инвестировать в валюту, пока ее курс на минимуме

/ Фото: Сегодня

Те, кто сделал ставку на гривню, а не на доллар, как инвестицию, радостно потирают руки: гривня крепчает, а купленные задорого доллары обесцениваются. На уходящей неделе наличный доллар подешевел еще на 20 копеек, а за июль – почти на 50 копеек. Почему гривня продолжает укрепляться, и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Стабильность курса доллара в предыдущие выходные с понедельника сменилась его заметным ослаблением. Всю неделю держался нисходящий тренд, и к пятнице средний курс наличной продажи таки опустился ниже 27 грн/доллар – до 26,97 грн. Средний курс покупки держится ниже 27 грн/доллар уже восемь дней, а в пятницу он опустился до малопривлекательных 26,79 грн/доллар.

При этом спрэд (разница между курсами покупки и продажи) был, как и ранее, 17-18 копеек. Окончательный средний курс перед выходными – 26,97 грн/доллар в наличной продаже и 26,79 грн/доллар в покупке.

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Последний раз наличный доллар стоил так дешево в конце июня 2020 года. Но тогда тренд был резко восходящим, и за июль 2020 года доллар подорожал почти на гривню, до 27,80 грн. Сейчас тренд, наоборот, плавно нисходящий.

Максимальный курс по которому можно было сдать наличный доллар – 26,86 грн (на 24 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,88 грн (тоже на 24 коп. ниже, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник официальный курс 27,05 грн/доллар, уже во вторник "пробил" 27 грн (26,98), а к четвергу доллар стоил уже 26,86 грн. В пятницу регулятор ослабил гривню на 3 копейки, до 26,89 грн/доллар. На понедельник, 2 августа, Нацбанк установил курс 26,82 грн/доллар, укрепив гривню еще на 7 копеек.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что укрепление гривни, продолжающееся почти месяц, связано с двумя факторами.

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Главный – сейчас на межбанковском рынке значительный профицит валюты. Причем валюту продают не нерезиденты, а украинские госкомпании и экспортеры, в первую очередь аграрии. Нерезиденты по-прежнему не очень активно покупают украинские ценные бумаги, хотя проценты по ним стали больше, поэтому валюту они не сдают, а наоборот, скупают подешевке.

Второй фактор – рынок не до конца отработал повышение Нацбанком 22 июля учетной ставки рефинансирования (процент, под который он ссужает гривни комбанкам) с 7,5% до 8%. А повышение учетной ставки, как известно, укрепляет нацвалюту.

"Основными продавцами валюты выступают госпредприятия и аграрии, – отметил Андрей Шевчишин. – Рыночные покупатели слабы, нерезиденты продолжают подбирать предложение небольшими порциями. Главным покупателем валюты становится НБУ, который активно стоит с покупкой большим объемом, фактически срезая избыточное предложение. Таким образом, результат укрепления гривни – скорее ситуативные распродажи валюты госкомпаниями, чем новый тренд".

Александр Охрименко также подчеркнул, что на рынке огромный перевес валютного предложения над спросом. Это связано с необходимостью выплаты в конце месяца госкомпаниями налогов и рентных платежей. Нацбанк периодически выкупал излишки валюты по курсу ниже 27 грн/доллар, не допуская дальнейшего снижения курса.

Олег Пендзин говорит, что нерезиденты, которые обычно снабжали рынок валютой, сейчас неактивны, на последнем аукционе 27 июля Минфин продал ценных бумаг всего на 3 млрд грн.

"Подобную картину мы наблюдали в прошлом году, когда зарубежные спекулянты выжидали, и для рефинансирования старого долга и финансирование дефицита бюджета Минфин был вынужден резко увеличить процентные ставки, затянув долговую удавку для Украины", – анализирует Олег Пендзин.

Напомним: в августе ожидается очередное повышение учетной ставки до 8,5% годовых, что повлечет за собой новый рост доходности по украинским ценным бумагам.

Чего ожидать на следующей неделе

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Все эксперты прогнозируют дальнейшее заметное укрепление гривни.

"Курс может быть в коридоре 26,5-27 грн/доллар", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что сейчас главным игроком на валютном рынке остается Нацбанк.

"Можно ожидать, что при небольших колебаниях гривня останется пока в диапазоне 26,8-27 гривен за доллар. Следим за НБУ, который при продолжении укрепления может вновь выйти с покупкой валюты", – прогнозирует эксперт.

Александр Охрименко уточнил: дешевая гривня – это ненадолго. Как только госкомпании закончат продажи валюты – покупатели вернут курс доллара выше 27 грн за доллар. Такое возможно уже в первую неделю августа.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко советует к осени постепенно переходить из гривневых депозитов (по окончании договора) в валюту. Но не в доллар, а в евро, так как, по прогнозам международных финансовых аналитиков, доллар будет слабеть к евро. Эксперт напомнил, что сейчас за 1 евро дают 1,19 доллара, а осенью может быть 1,22 и более. То есть заработать можно будет на подорожавшем евро.

Андрей Шевчишин говорит, что сейчас выгодное время для скупки валюты – в августе и далее дешевле вряд ли будет, а с осени начнется подорожание.

"Полагаю, что вскоре вернемся к курсу выше 27 грн. В последнюю неделю июля крупными продавцами были в основном госкомпании, но это ситуативно. Да, я склоняюсь к покупкам на снижении, к середине августа курс пойдет вверх, выше 27 грн/доллар будет точно", – аргументировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин, как и ранее, советует взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

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