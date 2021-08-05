Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 августа

Доллар и евро снова дорожают / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 5 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 26,91 грн;

1 евро – 31,95 грн;

1 злотый – 7,03 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подорожал на семь копеек. Накануне "зеленый" не менялся в цене. За последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек. Это свидетельствует о том, что тенденция развернулась в сторону подорожания доллара, как и предупреждали аналитики.

Курс евро повысился на шесть копеек после снижения на копейку днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку. А польский злотый повысился в цене на три копейки и преодолел психологическую отметку в 7 гривен.

Реклама

Читайте также: ПриватБанк втрое увеличил расходы на зарплаты руководства

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 3 августа, стоимость валюты на межбанке изменилась разнонаправленно:

Доллар вырос в цене на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,86/26,88 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подешевела на две копейки в покупке и на три – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,88/31,89 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В тренде Доллар и евро устремились к росту – курс валют НБУ

Реклама

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Реклама

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине