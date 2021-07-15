Рада впервые одобрила бюджетную декларацию на 3 года: как изменятся пенсии, зарплаты и курс доллара

Документ планировали принять еще в 2018 году, но он даже не доходил до стен парламента

Бюджетная декларация получила одобрение Рады / Фото: Сегодня, пресс-центр НБУ

Верховной Рада Украины впервые в истории одобрила подготовленную правительством трехлетнюю Бюджетную декларацию. Документ приняли в целом, за проголосовали 269 народных депутатов.

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Первая попытка составить такую декларацию была предпринята еще в 2018 году. Но документ в итоге переименовали в "Основные направления бюджетной политики". В 2019-м снова ввернулись к составлению Декларации. Затем ее опять решили отложить из-за предстоящих президентских выборов.

В 2020-м правительство посчитало, что разгар пандемии – не лучшее время для долгосрочного планирования. Таким образом, получается, что нынешняя Бюджетная декларация – по сути, первый документ, которому удалось дойти до Верховной Рады и получить одобрение парламента.

Зарплаты, пенсии и курс

По расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата должна вырасти с 15 258 грн в 2022 году до 19 063 грн в 2024-м.

Курс доллара на конец текущего года будет составлять 28,6 грн, а среднегодовой окажется 28 грн. В 2023-м среднегодовой курс составит 28,8 грн, а на конец года – 28,9 грн. В 2024-м – 29,2 грн и 29,4 грн соответственно.

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Согласно бюджетной декларации, будет расти минимальная пенсия(сейчас она составляет 1854 грн):

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2403 грн.

Налоги и приоритеты

В Бюджетной декларации представлены предложения относительно изменений в Налоговый кодекс Украины. Такие изменения предусмотрены спорным законопроектом № 5600, который уже принят в первом чтении. Его одобрение во втором чтении сильно ударит по украинскому бизнесу, предупреждают экономисты. Власть тем временем надеется, что таким образом увеличит доходы госбюджета – причем не год, а в среднесрочной перспективе.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в Бюджетной декларации:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие административных услуг и их цифровизация,

усиление энергонезависимости;

создание эффективной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения;

обеспечение качественного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

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Согласно декларации, доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд грн, в 2023 году – 1333,2 млрд грн, в 2024-м – 1451,6 млрд грн.

Напомним, также в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа