Гривню снова недооценили. Индекс БигМака показал, сколько "должен" стоить доллар в Украине

Украина выплата из топ-5 стран с самой недооцененной валютой / Фото: Pixabay, НБУ
Доллар в Украине "должен" стоить около 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%. Однако в рейтинге "Недооцененность национальных валют" Украина улучшила позицию и оказалась уже не на пятом месте с конца, а на восьмом.
Такие данные опубликовал The Economist, основываясь на так называемом "Индексе БигМака".
В США бургер "БигМак" стоил на момент проведения исследования 5,65 доллара, тогда как в Украине – 65 гривен, то есть чуть больше 2,3 доллара. Таким образом, по расчетам аналитиков, "справедливый" курс украинской валюты – 11,5 гривни за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,24 грн/доллар.
Индекс БигМака в июле-2021
Пять самых недооцененных валют мира
- Ливанский фунт – на 70,2%;
- Российский рубль – 59,9%;
- Южноафриканский рэнд – 59,6%;
- Азербайджанский манат – 58,9%;
- Турецкая лира – 58,7%.
Три самых переоцененных валюты мира
- Венесуэльский боливар – на 47,7%;
- Швейцарский франк – 24,7%;
- Норвежская крона – 11,5%.
Что такое Индекс БигМака
"Индекс БигМака" The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США.
За основу берется стоимость бургера в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.
Выбор именно этого бургера объясняют тем, что БигМак – своеобразный аналог продуктовой корзины, в нем есть хлеб, мясо и овощи.
Напомним, ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", что "Индекс БигМака" не следует воспринимать слишком серьезно. По словам экономистов, этот показатель рассчитывают исключительно с точки зрения паритета покупательской способности, а это не отображает влияния всех фундаментальных факторов в экономике.