Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 5 серпня

Долар і євро знову дорожчають / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на четвер, 5 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,91 грн;

1 євро – 31,95 грн;

1 злотий – 7,03 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на сім копійок. Напередодні "зелений" не змінювався в ціні. За останній тиждень – з 29 липня по 5 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Це свідчить про те, що тенденція розвернулася в сторону подорожчання долара, як і попереджали аналітики.

Курс євро підвищився на шість копійок після зниження на копійку вдень раніше.

Вартість 10 російських рублів підвищилася на копійку. А польський злотий підвищився в ціні на три копійки і подолав психологічну позначку в 7 гривень.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У вівторок, 3 серпня, вартість валюти на міжбанку змінилася різноспрямовано:

Долар виріс в ціні на копійку в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,86/26,88 грн (купівля/продаж).

Євровалюта подешевшала на дві копійки в покупці і на три – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,88/31,89 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

В тренді Долар і євро спрямували до зростання – курс валют НБУ

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S & P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні