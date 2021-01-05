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Доллар еще может упасть: прогноз на начало 2021 года

5 января, 10:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Bank of America увидели позитив для гривни

В первом квартале 2021 года гривня может укрепиться до 26-26,5 грн/долл. при том, что сейчас официальный курс доллара составляет 28,43 грн. В среднем в 2021 году курс ожидается на уровне 27 грн/долл. Однако в ближайшую неделю доллар продолжит немного дорожать и может вырасти до 28,5 грн.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, ссылаясь также на данные Bank of America (BofA).

Аналитики BofA полагают, что укреплению гривни поспособствует возврат нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рост портфеля ОВГЗ может составить 2,4 млрд долларов (до 2,6 млрд с нынешних 5 млрд долларов). К этому, в свою очередь, приведут такие факторы:

  • прогресс Украины в программе Международного валютного фонда (МВФ);
  • общий оптимизм на рынках.

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"При этом рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривны заметно выше 26 грн в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка среднегодового курса в 27 грн в 2021 году. В BofA отметили, что гривня является самой недооцененной валютой в регионе", – добавил Иосуб.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Видео: Сегодня
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При этом ранее МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня ОВГЗ курс гривни курс доллара Вадим Иосуб

Источник: Сегодня

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