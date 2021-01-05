В Украине подскочил доллар, евро приблизился к максимуму за три года

На вторник, 5 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,43 грн;

1 евро – 34,94 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 15 копеек после снижения на 11 копеек в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 29 декабря по 5 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Евро тоже подорожал после падения курса – стоимость евровалюты повысилась сразу на 30 копеек. Курс евровалюты приблизился к психологической отметке в 35 гривен, которую не пересекал с конца января 2018 года.

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Стоимость 10 российских рублей 5 января выросла на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В понедельник, 4 января, доллар на межбанке подорожал на 14 копеек в покупке и на 13 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,44/28,46 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 16 копеек в покупке и на 15 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,94/34,97 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из курса среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

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А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

А о том, как менялся предновогодний курс доллара в Украине в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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