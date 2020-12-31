Курс доллара в Украине взлетел на 20% за год

В 2020 году украинская валюта не раз удивляла. К Новому, 2021 году, гривня подошла вблизи отметки 28,3 грн за доллар. Таким образом, за год она уступила доллару почти 20%, подсчитал сайт "Сегодня".
Прошлый Новый год, еще до пандемии, украинская гривня встретила на пике своего укрепления. На новогодние праздники год назад Нацбанк установил курс доллара 23,69 грн.
Такого дешевого доллара у нас не было с 2016 года. И эксперты прогнозировали дальнейшее укрепление гривни в течение 2020 года. Однако пандемия не позволила сбыться этим прогнозам.
В марте, после объявления локдауна, курс доллара резко подскочил выше 28 грн. И это при том, что в другие годы в этот период обычно начиналась ревальвация гривни, которая продолжалась аж до лета.
Впрочем, панический взлет курса вскоре сменился плавным снижением, однако к лету гривня смогла укрепиться лишь до 26,5, после чего снова начала сдавать позиции.
А о том, каким будет курс в наступающем году, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год".
А о том, каким был предновогодний курс доллара в последние пять лет, узнавайте из сюжета:
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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