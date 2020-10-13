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МВФ улучшил прогнозы для экономики Украины

13 октября, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Падение ВВП все равно будет серьезным, считают аналитики фонда

Украинская экономика в 2020 году потеряет 7,2% ВВП, а не 8,2%, как ожидалось в июне. Ожидания на ближайшее будущее тоже улучшились – с 1,1% роста ВВП в 2021-м до 3%.

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Об этом говорится в обновленном прогнозе Международный валютный фонд (МВФ), который содержится в докладе World Economic Outlook.

    Прогноз МВФ касательно ВВП Украины на 2020 год является самым пессимистичным среди тех, что предоставили международные организации. Большинство из них предусматривают снижение на 6-6,5%, а Всемирный банк недавно улучшил свой прогноз до "минус" 5,5% ВВП.

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    В октябрьском докладе МВФ также содержатся такие прогнозы для Украины на 2020 год:

    • инфляция – 3,2% (было 4,5%);
    • безработица – 11% (было 12,6%).

    В 2021-м эти показатели ожидаются на уровне:

    • инфляция – 6% (было 7,2%);
    • безработица – 9,6% (было 12%).

    Напомним, в июне-2020 МВФ ухудшил прогнозы для Украины. При этом в материалах МВФ не указывался актуальный прогноз курса доллара к гривне. Ранее фонд ожидал, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл., однако эти данные были опубликованы еще до пандемии коронавируса.

    Ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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    инфляция экономика кризис прогноз ВВП МВФ

    Источник: Сегодня

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