Долар ще може впасти: прогноз на початок 2021 року

У першому кварталі 2021 року гривня може зміцнитися до 26-26,5 грн/дол. при тому, що зараз офіційний курс долара становить 28,43 грн. В середньому в 2021 році курс очікується на рівні 27 грн/дол. Однак найближчого тижня долар продовжить трохи дорожчати і може вирости до 28,5 грн.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, посилаючись також на дані Bank of America (BofA).

Аналітики BofA вважають, що зміцненню гривні посприяє повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Зростання портфеля ОВДП може скласти 2,4 млрд доларів (до 2,6 млрд з нинішніх 5 млрд доларів). До цього, в свою чергу, призведуть такі чинники:

прогрес України в програмі Міжнародного валютного фонду (МВФ);

загальний оптимізм на ринках.

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"При цьому зростання покупок валюти Нацбанком повинен перешкодити можливому зміцненню гривні помітно вище 26 грн в першому кварталі і виправдовує прогноз інвестбанку середньорічного курсу в 27 грн в 2021 році. У BofA відзначили, що гривня є найбільш недооціненою валютою в регіоні", – додав Іосуб.

Нагадаємо, за 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Відео: Сьогодні

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При цьому раніше МВФ у прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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