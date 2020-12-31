Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год

Доллар остается очень важной валютой и для Украины в целом, и для многих ее граждан в частности. Многие покупают валюту, пытаясь защитить свои сбережения от инфляции. С курсом американской валюты тесно связаны цены на целый ряд товаров и продуктов.

Реклама

Каким будет курс доллара в 2021 году? Сайт "Сегодня" попросил поделиться прогнозами на год экономических экспертов.

Итоги 2020-го: плюс 20% в пользу доллара

В 2020 году украинская валюта не раз удивляла. Прошлый Новый год, еще до пандемии, украинская гривня встретила на пике своего укрепления. На новогодние праздники год назад Нацбанк установил курс доллара 23,69 грн. Такого дешевого доллара у нас не было с 2016 года. И эксперты прогнозировали дальнейшее укрепление гривни в течение 2020 года.

Однако пандемия не позволила сбыться этим прогнозам. В марте, после объявления локдауна, курс доллара резко подскочил выше 28 грн. И это при том, что в другие годы в этот период обычно начиналась ревальвация гривни, которая продолжалась аж до лета. Впрочем, панический взлет курса вскоре сменился плавным снижением, однако к лету гривня смогла укрепиться лишь до 26,5, после чего снова начала сдавать позиции.

К Новому, 2021 году гривня подошла вблизи отметки 28,3 грн за доллар. Таким образом, за год она уступила доллару почти 20%.

2021-й: есть предпосылки для снижения курса

Реклама

Наученные горьким опытом 2020-го, эксперты опасаются давать однозначные прогнозы на 2021 год. С одной стороны, ситуация на мировых рынках, от которых серьезно зависит украинская экономика, благоприятная для нашей страны и ее валюты, признают они.

"Сложно делать прогнозы на весь следующий год, так как 2020-й наглядно показал, как резко может изменяться ситуация. Если все же мировой экономике удастся сохранить текущие тренды, то год может оказаться вполне позитивным для рынков развивающихся стран. Стоит быть готовым к тому, что цены на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства продолжат свой рост в 2021 году. И для этих условий активы и валюты развивающихся стран выглядят крайне привлекательными", – говорит руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

В пользу укрепления гривни говорит и позиция американского доллара по отношению к корзине валют.

"Доллар опустился на минимумы за два с половиной года по отношению к основным валютам. И складывается убеждение, что ему требуется коррекционный откат. Но с исторической точки зрения американская валюта находится на очень высоких уровнях, имея значительный потенциал снижения. ФРС и правительство США предпринимают активные меры по стимулированию экономики. И в краткосрочном плане у этой политики есть важный побочный эффект: ослабление доллара. Так что рост EUR/USD в область 1,25 – 1,30 к концу 2021 года выглядит вполне рабочим вариантом развития событий", – считает Владимир Позний.

Соответственно, для гривни будущий год может стать периодом разворота к снижению, полагает эксперт. Эта тенденция уже наблюдалась в ноябре. И, если она продолжится, гривня может оказаться у отметки в 24. Однако путь к этим уровням может занять год-полтора. А вот достичь отметки в 25 грн за доллар в этом году – оптимистичная, но вполне достижимая для гривни цель этого года, считает Владимир Позний.

"Евро в этих условиях может упасть ниже 32 грн и потенциально способен получить следующую мощную поддержку покупателей лишь в области 30 грн", – добавляет эксперт.

О том, что в 2021 году складываются условия для укрепления гривни, говорит и экономический эксперт Василий Невмержицкий, советник председателя правления "Кредитвест банка".

"Я убежден, что в 2021 году среднегодовой курс гривни к доллару не достигнет заложенного в бюджете показателя 29,1 грн за доллар. В пиковые моменты, которые придутся на начало и конец года, курс ситуативно может достигать уровня 29 грн/долл., но в среднем по году значение, по моему мнению, составит порядка 27,5 грн/доллар", – прогнозирует Василий Невмержицкий.

Реклама

При этом эксперт уточняет: в начале года курс доллара будет колебаться в диапазоне 28,0 – 28,7 грн. Этому будет способствовать ряд факторов. В том числе локдаун в январе, который будет сдерживать приток инвестиций из-за границы и поддержит девальвационные ожидания.

Весной гривня войдет в длинный период укрепления, считает Василий Невмержицкий. И минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом.

"На минимуме летом курс будет опускаться до 26 грн. Но об уровнях 25 грн и ниже речь точно идти не будет", – уверен он.

Укреплению гривни будут способствовать, в первую очередь, иностранные инвестиции, уточняет эксперт.

"Я ожидаю существенного роста портфеля ОВГЗ нерезидентов в 2021 году, который будет сопровождаться притоком валюты с дальнейшим ее обменом на гривну. Кроме того, в следующем году стартует земельная реформа. Да, пока речь не идет о полном открытии рынка, но даже в таком виде реформа способна привлечь инвестиции. Еще одна точки приложения инвестиционных усилий – игорный бизнес, который будет активно развиваться в 2021-м", – перечисляет основные предпосылки для укрепления гривни Василий Невмержицкий.

А вот в конце года мы вновь увидим девальвацию, предупреждает он.

"Конец года будет не слишком благоприятным для гривни. Спрос на валюту осенью и в начале зимы вырастет. В том числе за счет покупки валюты иностранными подрядчиками, выполняющими работы в Украине, и репатриации дивидендов", – говорит эксперт.

Карантин может внести поправки в прогнозы

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подчеркивает, что ситуация во многом будет зависеть от дальнейшего развития событий с коронавирусной пандемией.

"В начале года обычно бывает девальвация гривни, и я думаю, что зимой 2021-го она будет где-то до 29 грн за доллар. По крайней мере такой курс я считаю вполне реальным. А вот потом все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация с карантином. Будет он продолжен или нет? Какие будут условия? Сейчас спрогнозировать сложно. Если экстремальных событий в следующем году не будет, к концу года курс будет в районе 29 грн. Так что заложенный в бюджет курс я считаю нормальным. 30 грн за доллар не должно быть. Но если произойдут какие-то экстремальные события – продолжение карантина, выборы или тому подобное – доллар может стоить и дороже 30 грн", – считает Александр Охрименко.

Реклама

При этом эксперт уточняет: летом доллар будет стоить дешевле. Но он прогнозирует курс выше, чем его коллеги.

"Летом будет ревальвация гривни. Думаю, до 27 с копейками или до 28 грн. Курс доллара 25 грн маловероятен. Точнее, вероятность есть, но очень незначительная", – говорит Александр Охрименко.

Новые тенденции на валютном рынке

Василий Невмержицкий высказывает мнение, что в 2021 году ситуация на валютном рынке может заметно измениться. В частности, по его мнению, есть предпосылки для уменьшения волатильности курса, то есть мы можем не наблюдать резких скачков.

"Во-первых, НБУ анонсировал открытие для всех компаний права покупать валюту. Не важно, имеют они внешнеэкономические контракты или нет. Это сделает рынок более емким, а значит, более устойчивым ко временным перекосам между спросом и предложением, к попытками спекулянтов раскачать курс. Кроме того, я ожидаю активного развития рынка валютных фьючерсов. Это также будет способствовать меньшей волатильности на рынке", – говорит Василий Невмержицкий.

Как менялся валютный курс за последних 5 лет, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама