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Міжбанк знайшов крихку рівновагу – як зміниться курс долара в Україні

5 серпня 2021 13:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українська валюта отримує підтримку від грошових переказів заробітчан з-за кордону

Долар подорожчає, вважає аналітик

Долар подорожчає, вважає аналітик / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Долар 5 серпня після зростання за офіційним курсом залишається стабільним а міжбанку торгується в районі 26,95-26,97 грн. Попит і пропозиція перебувають у хиткій рівновазі. До кінця тижня долар може підскочити до 27,15 грн, а євро – до 32,25 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Він додав, що 2,7 млрд доларів від МВФ (Міжнародного валютного фонду), які отримає Україна, не позначаться на курсі гривні. Ці гроші, швидше за все, будуть спрямовані на погашення зовнішніх боргів.

"Уже не так важливий візит місії Фонду з перегляду програми stand-by ... Україна тепер буде відчувати себе більш впевнено в переговорах з іншими міжнародними фінансовими організаціями, особливо після недавнього успішного додаткового розміщення єврооблігацій в Лондоні на 500 млн доларів", – зазначив Гойлов.

Підтримку гривні, на його думку, нададуть валютні перекази заробітчан – у першому півріччі 2021-го їх сума на 11,6% перевищила торішній результат. Ці кошти, за словами Гойлова, служать підтримкою національній валюті, а також сприяють зростанню внутрішнього споживчого попиту в Україні. Останній фактор допомагає оживити економіку.

Як змінювався курс долара в 2021-м

  • У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, згідно з "Індексу бігмака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Також сайт "Сьогодні" розбирався, що чекає гривню в серпні.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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