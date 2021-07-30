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Кризис позади? Экономика Украины вырастет за три года

30 июля 2021 15:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Прогнозы Национального банка не всегда совпадают с ожиданиями международных финансовых организаций

В НБУ ждут заметного роста экономики

В НБУ ждут заметного роста экономики / Фото: Сегодня, REUTERS/Arnd Wiegmann

Украинская экономика вернулась к росту, ВВП продолжит повышаться и уже в этом году преодолеет докризисный уровень (2019 года). Ожидается, что рост ВВП составит:

  • 3,8% по итогам 2021 года;
  • 4% по итогам 2022 года;
  • 4% по итогам 2023 года.
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Такие прогнозы содержатся в обновленном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Почему растет ВВП

В 2021 году экономику оживляет рост потребления и благоприятные условия внешней торговли. Эти факторы компенсируют потери, которые понесла Украина из-за зимних и весенних локдаунов.

В следующие два года к драйверам, подпитывающим экономику в этом году, присоединятся значительный спрос на товары украинского экспорта и оживление инвестиционной деятельности предприятий, считают в Нацбанке.

Другие прогнозы роста ВВП

Ожидания Всемирного банка на 2021 год полностью совпадают с прогнозами НБУ – 3,8%. Но на следующие два года в ВБ смотрят менее оптимистично – плюс 3,1% ежегодно.

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Самые позитивные ожидания содержатся в консенсус-прогнозе Минэкономики. Опрошенные ведомством эксперты считают, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%.

Хуже всех рост украинской экономики в 2021 году оценивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – всего на уровне 3%.

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Напомним, ранее Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год и пришел к выводу, что падение ВВП составило 4%. По итогам 2020 года инфляция составила 5%.

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