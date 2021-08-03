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Уже решено – Украина получит от МВФ "антикризисные" 2,7 млрд долларов

3 августа 2021 8:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Общая сумма помощи для борьбы с последствиями коронакризиса составляет сотни миллиардов долларов. Деньги получают все страны-члены МВФ

МВФ поможет преодолевать последствия коронакризиса, заявила Кристалина Георгиева

МВФ поможет преодолевать последствия коронакризиса, заявила Кристалина Георгиева / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) выделил на восстановление глобальной экономики 456 млрд SDR- 650 млрд долларов. Украина входит в число стран-получателей – Киеву выделили 2,7 млрд долларов на борьбу с кризисом.

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Такое решение принял Совет руководителей МВФ, сообщается на сайте Фонда.

SDR распределят между 190 членами МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Поскольку Украина имеет квоту в 0,42%, помощь нашей стране составляет до около 2,73 млрд долларов.

Это историческое решение – крупнейшее распределение SDR в истории МВФ, стимуляция мировой экономики во время беспрецедентного кризиса... Оно особенно поможет наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19", – заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Как выделят деньги

  • Распределение SDR начнется с 23 августа 2021 года.
  • Средства направят непосредственно в валютные резервы стран.
  • Развивающиеся страны и государства с низкими доходами при этом получат около половины от общей суммы (275 млрд долларов).
  • Богатые страны смогут поделиться помощью МВФ с более бедными партнерами.

Последний раз МВФ проводил ассигнирование SDR ради глобальной помощи аж в 2009 году – для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

Как рассказали ранее "Сегодня" эксперты, 2,7 млрд долларов от МВФ помогут Украине справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу, которые запланированы на сентябрь.

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После поступления денег от МВФ международные резервы Украины могут даже превысить 30 млрд долларов, чего не случалось почти 10 лет.

При этом Украина все еще не может получить транш Фонда по кредитной программе stand-by. Первый и пока единственный транш по этой программе Украина получила в июне 2020 года (2,1 млрд долларов). Пересмотр программы проходил в начала 2021 года, но миссия МВФ уехала из Киева, не приняв решения. Следующую миссию МВФ ждут в Киеве в сентябре-2021.

Многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.

Недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Его принятие является одним из условий получения транша МВФ:

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