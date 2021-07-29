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Ревизоры МВФ собрались в Украину – когда ждать миссию

29 июля 2021 9:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава Международного валютного фонда считает разговор с Владимиром Зеленским конструктивным

Георгиева и Зеленский пообщались по телефону

Георгиева и Зеленский пообщались по телефону / Фото: AFP, Twitter, president.gov.ua

Директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева после конструктивного телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду анонсировала визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

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Об этом заявила директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Надеемся на продуктивное участие в нашей работе по остающимся вопросам во время миссии в сентябре", – написала Георгиева в Twiiter, назвав беседу с Зеленским конструктивной.

Твит Георгиевой после разговора с Зеленским

История вопроса

  • Украина и МВФ договорились о 18-месячной программе stand-by 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша.
  • 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by. К тому моменту Киев не успел выполнить все структурные маячки Фонда – не были приняты необходимые законопроекты.
  • С тех пор ведутся переговоры о новом пересмотре программы. После пересмотра решение о транше будет принимать Совет директоров МВФ.
  • 28 июля президент Зеленский лично пообщался с главой МВФ и пригласил ее в Украину, чтобы оценить прогресс Киева в выполнении программы МВФ.

Напомним, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by. Решение обычно в принимается в течение нескольких месяцев, а время действия программы истекает.

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При этом Украина все же сможет безболезненно пройти пик выплат по государственному долгу в сентябре 2021 года. В этом стране помогут деньги МВФ, направленные по другой программе. Речь идет о 2,7 млрд долларов в рамках общего распределения SDR. Средства предназначены для помощи в преодолении последствий коронакризиса. Украина вошла в список стран, которые получат поддержку.

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Недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Его принятие является одним из условий получения транша МВФ:

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